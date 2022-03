El concierto de Black Eyed Peas tendrá lugar en el IFEMA de Madrid el día 11 de junio Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 16:57 h (CET)

Después de un par de años de conciertos y eventos multitudinarios suspendidos a causa de la pandemia, los españoles tienen la oportunidad de asistir nuevamente a un evento musical de alcance masivo. Se trata del Fan Fan Fest, un festival que reúne un amplio número de artistas de diversos géneros musicales en diferentes escenarios.

En la lista de artistas ya confirmados figura Black Eyed Peas, que se celebrará el próximo 11 de junio en el IFEMA y que es uno de los más esperados por los seguidores, ya que representa el regreso de este popular grupo musical a los conciertos en Madrid en 2022.

Entre las primeras bandas confirmadas Desde que comenzó el proceso de organización del Fan Fan Fest, una de los primeros grupos que se contrató para formar parte del evento ha sido The Black Eyed Peas. Esta banda estadounidense se ha consolidado a lo largo del tiempo como uno de los principales iconos del hip/hop en todo el mundo, por lo cual incluirla en este evento multitudinario resultaba indispensable.

Este destacado grupo se ha caracterizado por contar con un alto número de fanáticos en España, por lo cual su regreso tras varios años sin visitar el país representa una oportunidad inigualable para volver a disfrutar de lo mejor de sus famosas canciones en vivo.

Este grupo es uno de los primeros que ha confirmado su asistencia al reconocido festival que tendrá lugar en el IFEMA Madrid y forma parte de un listado de artistas de reconocimiento nacional e internacional que se espera que puedan asistir a este evento.

Fan Fan Fest apuesta por la música y la cultura nacional Con tan solo un día de duración, el Fan Fan Fest ha pasado a convertirse en una importante celebración que se lleva a cabo en España como una forma de continuar apostando por la cultura, la música y el talento nacional.

Este consiste en acoger a grupos de una amplia variedad musical, acompañados de diversos eventos culturales que se desarrollarán durante el día y parte de la noche. Además, el compromiso con el talento juvenil es uno de los aspectos que más resalta dentro de toda la organización del Fan Fan Fest, ya que permite a varias bandas nacionales aún desconocidas que concursen para que puedan darse a conocer.

En esta oportunidad, no será la excepción, ya que el evento pautado para el próximo mes de junio se ha enfocado en concentrar en el recinto ferial IFEMA las mejores opciones musicales que destacan en el entorno español, así como también otros de talla internacional como es el caso de Black Eyed Peas, cuya contratación ha sido gestionada por la agencia de eventos globales Deep Delay Management.



