Reformar una cocina en Barcelona: de lo convencional al modelo office

martes, 8 de marzo de 2022, 10:04 h (CET) En la ciudad de Barcelona siempre hay un gusto por espacios vanguardistas, así como por una manera de innovar en actividades cotidianas. Es así como hay muchas ofertas de servicios para reformas de inmuebles o ambientes específicos. De hecho, una de las peticiones más frecuentes atañe a la reforma de una cocina. Se desea que estos espacios no se restrinjan a lo meramente funcional; sino que sean algo más interesante que solo un sitio para preparar o almacenar alimentos.

Por lo antes dicho, quizás estás buscando la manera de reformar tu cocina en Barcelona. No hay que olvidar que hay muchos tipos de ambientes de cocina: los tradicionales, los de restaurantes, las cocinas para grandes comedores industriales o las kitchenette. En dado caso, una tipología de cocina que ha ganado mucha popularidad en épocas recientes son las llamadas “cocina office”. En Barcelona, esta manera de organizar una cocina se ha tornado algo que muchos usuarios prefieren.

¿Qué es una cocina office?

Es un concepto bastante peculiar. Quizás, puede ser análogo al de una kitchenette; pero no es lo mismo. La idea es que la cocina sea un espacio para compartir, disfrutar un aperitivo, hacer deberes, reuniones, etc... Este criterio se empezó a usar como sustitución de salas de reuniones o espera. Las personas se reunían, hacían acuerdos y disfrutaban de una bebida o comida. Por lo general, era en la oficina de los gerentes y superiores, quienes tenían un pequeño espacio similar a una cocina.

Asimismo, los criterios de la cocina office también se gestaron en el escenario doméstico. Quienes trabajaban en sus hogares, recibían visitas en el salón. Este se integraba a la cocina por medio de algo similar a una kitchenette. El resultado es un espacio con mesas de compartir, una barra y un cambio importante: la cocina dejaba de ser un espacio encerrado.

Reformar una cocina tradicional para convertirla en una cocina office

Es algo que muchos plantean. La verdad, es un cambio que puede devengar bastantes beneficios. Al respecto, mostramos un listado con las razones por las cuales se recomienda apostar por una reforma de este tipo: Se aprovecha mejor el espacio de la cocina , el cual deja de ser un sitio encerrado, como si fuese solo un ámbito de servicios o depósito.

, el cual deja de ser un sitio encerrado, como si fuese solo un ámbito de servicios o depósito. Más amplitud y ventilación.

Uso de mobiliarios más versátiles e interesantes.

más versátiles e interesantes. Mejor iluminación del área de la cocina.

del área de la cocina. La cocina se torna más versátil y multitarea: desde este lugar se puede ver el televisor, vigilar a los niños, atender visitas o incluso trabajar.

De todo lo anterior, se deduce que la reforma de cocinas para hacer una “Cocina Office” no es únicamente una moda. Mucho menos en esta época donde hay un incremento del teletrabajo y las personas requieren usar su casa de una manera diferente a la habitual.

Contratar un servicio de reformas de cocinas

Reformar una cocina es una tarea que debe ser ejecutada por profesionales. No es algo sencillo, siendo necesario combinar criterios estéticos y técnicos para obtener un buen resultado. De hecho, una correcta reforma implica los pasos que se indican a continuación: Medición en detalle del espacio de la cocina, verificando su situación y los elementos que deben ser sustituidos o alterados.

del espacio de la cocina, verificando su situación y los elementos que deben ser sustituidos o alterados. Importante: ubicar todos los puntos de conexión de electricidad, agua y de gas . Una cocina requiere identificar bien estas instalaciones.

. Una cocina requiere identificar bien estas instalaciones. Se hace un proyecto que se coteja con el cliente. Una vez que el cliente da su aprobación al proyecto, se procede a calcular el presupuesto y costes de la ejecución de la obra civil.

La realización de la reforma también implica un cronograma. Se trata de un trabajo que conlleva un equipo de trabajo que incluye: carpinteros, albañiles, electricistas, instaladores, fontaneros y diseñadores. Es así como lo mejor es contratar a una empresa que haga este trabajo de manera integral, coordinando a los distintos profesionales que participan en la realización de la obra.

