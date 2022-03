Los vinos con ADN gallego entre los mejor valorados de España por Robert Parker

La influyente revista "The Wine Advocate" recalca en su nueva edición la calidad superior de los vinos de la Bodega Viña Somoza con D.O. Valdeorras, posicionándolos entre los caldos mejor puntuados de España El pasado 28 de febrero se hicieron públicas las valoraciones de Luis Gutiérrez, encargado de puntuar los vinos de España, Argentina y Chile, para la guía de vinos más importante del mundo, The Wine Advocate, dirigida por el reconocido crítico Robert Parker.

El esfuerzo y atención a los detalles que Bodega Viña Somoza, situada en A Rúa (Orense), ha puesto siempre en el cuidado de su viñedo, es lo que les ha hecho obtener unos vinos de calidad excepcional. Desde que iniciara su aventura vinícola en el primer tercio del siglo XX, sus delicadas creaciones, amparadas por la D.O. Valdeorras, se han mantenido los últimos años, superando los 91 puntos Parker. Vinos blancos, monovarietales de uva Godello y vinos tintos, elaborados con uvas Mencía, Garnacha Tintorera, Mouratón y Brancellao.

En esta edición, la añada catada de Viña Somoza ha sido principalmente la de 2019, no obstante, el vino NENO 2020 también ha estado presente. Cabe destacar los 95 puntos obtenidos por el vino TATÉ 2019, procedente de los viñedos que tiene la bodega frente al santuario de As Ermitas en el Concello de O Bolo, en una garganta del río Bibei. Los puntos obtenidos en las seis referencias de la bodega son: NENO 2019 con 92 puntos, AS 2 LADEIRAS 2019 con 93+ puntos, EDEDIA 2019 con 94 puntos, VIA XVIII 2019 con 93 puntos, ALMA DO VELLO TESOURO con 94 puntos y el ya nombrado TATÉ 2019 con 95 puntos.

La trayectoria de Viña Somoza ha quedado reconocida de nuevo en esta edición de los puntos Parker, éxito que se une a los más de 40 premios nacionales e internacionales que avalan el cuidado y cariño que ponen en cada paso que dan, controlando y analizando sus uvas, para ser recogidas en el momento perfecto, aprovechando la personalidad y aromas característicos que le aportan su origen único. No hay mejor manera de recolectar buenos momentos que al lado de las personas más queridas y acompañados del calor de un buen vino que transmita vida. Lograr un maridaje perfecto para que cada minuto de la vida esté acompañado de felicidad.

Toda la información sobre los vinos premiados de Viña Somoza se puede encontrar en su sitio Web. Juntos crean una explosión de sensaciones, transmitidas desde el corazón de A Rúa hasta lo más profundo del paladar. La premisa de Viña Somoza es mantener la tradición combinada con la originalidad, el disfrute, la pasión, el cuidado y el mimo desde la viña hasta el proceso de elaboración y es por eso que consiguen unos vinos que una vez se prueban ya nunca se olvidan.