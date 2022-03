Cómo actuar en caso de robo de un coche de renting paso a paso, según Renting Finders Comunicae

lunes, 7 de marzo de 2022, 17:13 h (CET) Tan solo en el 15% de los robos, la ‘víctima’ es un coche con menos de 24 meses de antigüedad. Ante el robo de un coche de renting, es importante denunciar el suceso lo antes posible. Debe hacerlo el titular del contrato de arrendamiento. La mayoría de los vehículos de Renting Finders están equipados con sistemas de geoposicionamiento que aumentan las opciones de recuperación En España desaparecen unos 37.000 vehículos cada año. Eso supone que, cada día se roban una media de 96 vehículos.

A pesar de que puedan parecer cifras elevadas, lo cierto es que el nuestro es el país de Europa con menos robos de coches, con datos muy alejados de Italia, República Checa o Suecia, donde multiplican por cinco los nuestros.

Expertos de la Policía y el Ministerio de Interior coinciden en señalar que la mayor parte de los robos son de los denominados improvisados. Son sustracciones sin apenas preparación, en las que los amigos de lo ajeno buscan un vehículo fácil de sustraer como herramienta para cometer un segundo acto delictivo o medio de transporte para huir después. Corresponden a este grupo el 85% de los robos de coches.

El 15% restante es trabajo de bandas organizadas. Son robos mucho más elaborados, con elección previa de la marca y modelo. Suelen tener como objetivo vehículos de alta gama que se transportan rápidamente fuera del país y se distribuyen en el denominado mercado negro.

Cómo actuar en caso de robo de un coche de renting

Cuando un coche de renting es víctima de robo suele engrosar este último grupo.

Los robos por improvisación son habituales en vehículos antiguos. Copan los rankings de modelos más robados en España líderes de ventas en la actualidad como el Seat Ibiza, el Seat León o el Volkswagen Golf; pero, en ningún caso, son versiones actuales sino con cerca de una década de antigüedad.

Es fácil entender el por qué: los coches de renting son modelos modernos, tecnológicamente mejor equipados y, en la mayor parte de los casos, cuentan con sistemas de geolocalización integrada (sin coste añadido para el usuario).

Con todo y con eso, los coches de renting no están libres de ser objeto de deseo de los amigos de lo ajeno.

Para tranquilidad de los usuarios, Renting Finders explica, paso a paso, cómo actuar en caso de ser titular de un vehículo de renting sustraído (mucho más sencillo que con un vehículo en propiedad).

Lo más importante es que el titular del contrato denuncie lo antes posible lo sucedido para que la Policía inicie las labores de búsqueda



Inmediatamente después, debe entregar a la financiera de renting una copia de la denuncia



Lo habitual es dejar pasar un mes (el tiempo depende de la financiera) por si el vehículo fuese localizado.



Si el vehículo no aparece, se resolverá el contrato entre la financiera y el cliente para que este pueda volver a contratar otro coche

“En caso de sustracción de un vehículo de renting no hay ninguna obligación de que la financiera entregue un coche idéntico ni con la misma cuota”, explica Arturo Álvarez, cofundador de Renting Finders. “Simplemente se rescinde el contrato, sin penalización, y el cliente queda liberado del pago mensual”, añade.

