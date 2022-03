Sqrups! opera con el doble objetivo de acercar el mundo de los saldos extremos al consumidor, mientras lucha contra el desperdicio de productos. El surtido de sus tiendas ronda los 1.000 productos, con un precio medio inferior a un euro La cadena Sqrups!, especializada en la venta de saldos derivados de stocks, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, persigue el objetivo de salvar, durante 2022, 19M de productos, sin haber cumplido el ciclo para el que fueron creados.

Para ello, la compañía ya cuenta con acuerdos con más de 100 fabricantes, el 80% de origen español, y el 70 % de ellos del sector de la alimentación, interesados no solo en dar salida a todos sus excedentes, si no por encima de todo en liderar la transición a una economía más justa, sostenible, respetuosa con su entorno y más eficaz.

“El objetivo de Sqrups! desde su fundación es alcanzar acuerdos con todos los grandes fabricantes preocupados por luchar contra el desperdicio de productos, y llevar semanalmente a la tienda de barrio una oferta con más de 1.000 referencias con un precio medio de 0,80 euros,” ha afirmado Iñaki Espinosa, fundador y director general de la compañía. Por este motivo, decimos que en Sqrups! cualquier hora es la “Happy Hour”.

El modelo de negocio

Sqrups! es un outlet urbano en el que el cliente puede adquirir productos procedentes de stocks de una amplia variedad de sectores como la higiene personal, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje, y, por supuesto la alimentación, todo ello con precios entre un 30 por ciento y un 80 por ciento por debajo de su coste industrial.

Se trata de un modelo de negocio basado cuyo objetivo es lograr la economía circular, es decir, dar salida, a unos precios imbatibles, a una gran variedad de productos que las marcas ya no pueden -o no les interesa- vender ya sea por ser restos de serie, excedentes de fabricación, etc., pero que sin embargo son productos de muy alta calidad.

Ventajas para el fabricante

Sqrups! ofrece al fabricante una salida responsable a unos excedentes, que son un problema no solo a nivel económico sino de responsabilidad social corporativa.

Gracias a este modelo de negocio, las compañías logran dar salida a unos excedentes de forma que les supongan las menores mermas posibles, asumir un papel protagonista como defensores del medio ambiente y reducir las posibilidades de contaminación del planeta, entre otros. Pero es, sobre todo, afirma Espinosa, “una oportunidad para asumir un rol verdaderamente importante ante la sociedad como empresa socialmente comprometida ante un consumidor cada vez más preocupado por asumir modalidades de consumo más responsable y la sistemas de producción más sostenibles”.

En los estantes de Sqrups! no solo existen productos de primera necesidad, si no también productos de alto valor, y mínimo precio, como unos excelentes vinos franceses que ya no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, o productos de alimentación cuya fecha de consumo preferente está próxima. Gracias a ello, la compañía logró en 2021 su objetivo de Residuo Cero en sus más de 50 tiendas, repartidas por todo el país.

“En Estados Unidos, concluye Iñaki Espinosa, existe desde hace 40 años cadenas similares a Sqrups! con más de 3.000 tiendas repartidas por todo el país. En Europa también operan grandes empresas de este tipo, sin embargo, y sorprendentemente, en España no existía hasta la fecha una empresa de estas características”.