Infocopy ayuda a las empresas a adaptarse al trabajo híbrido con sus escritorios virtuales

lunes, 7 de marzo de 2022

lunes, 7 de marzo de 2022, 08:01 h (CET) Las nuevas formas de trabajo híbridas requieren de nuevas soluciones capaces de facilitar la movilidad y también poder acceder a los escritorios de forma segura. Para ello, Infocopy ofrece un nuevo servicio de escritorios virtuales en la nube, utilizando sus datos y aplicaciones, con una grata experiencia de usuario Infocopy, líder de soluciones de impresión, consultor de procesos de negocio y distribuidor oficial de Kyocera Document Solutions, ha lanzado una vanguardista solución de escritorios en la nube para favorecer que las organizaciones se adapten a las actuales formas de trabajo híbridas. En definitiva, Infocopy pretende que grandes empresas y pymes alternen un modelo de trabajo presencial en la oficina con el trabajo en remoto desde cualquier ubicación, en todo momento y con cualquier dispositivo. Únicamente disponiendo de conexión a Internet y siempre de forma segura.

La importancia de no comprometer la seguridad de las organizaciones

La construcción de un puesto de trabajo híbrido, y su posterior instauración en las empresas, implica renovar el sistema laboral tradicional. El modelo híbrido tiene muchas ventajas de cara a la satisfacción del trabajador, pero también la gran desventaja de poner en peligro los diferentes datos de las empresas si no se efectúa un estándar de seguridad en los dispositivos usados. En definitiva, resulta vital asegurar el acceso a una infraestructura tecnológica que permita poder trabajar, pero asegurando siempre la información y los datos tratados.

Esta necesidad ha provocado que Infocopy apueste por una solución de escritorios virtuales en la nube que las empresas puedan consumir como un servicio en modo suscripción sin costes de mantenimiento, administración local o actualización. Con un diseño pensado como una aplicación nativa en la nube, esta solución permite a cada cliente escoger la mejor configuración, según su modelo de negocio y también sus usuarios. Como consecuencia, la solución de escritorio virtual planteada por Infocopy permitirá centralizar y asegurar la información de las empresas.

Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, comenta que “nuestro objetivo es ofrecer tecnología como servicio con la vista puesta en ayudar a las empresas con soluciones flexibles, seguras y escalables. En definitiva, favorecer que éstas consigan mejores resultados optimizando sus recursos, apoyándonos siempre en los procesos tecnológicos y las personas. Nuestra flexibilidad a la hora de configurar entornos permite que nos adaptemos a necesidades de perfiles muy concretos, en línea con las políticas de seguridad ya implementadas en cada empresa. Una gestión apoyada en la solución Citrix Virtual Apps and Desktops, marca referente en aplicaciones y escritorios virtuales, para disponer de entornos personalizados con un alto nivel de seguridad”.

