Como Un Tronco anuncia su ranking de los mejores colchones de 2022

El descanso es cada vez más importante en una sociedad donde cada vez se va más rápido y se acaba el día agotado. El próximo 18 de marzo es el Día Mundial del Sueño y los datos referentes a los problemas de sueño de los españoles no son muy alentadores. Como Un Tronco acaban de publicar el ranking de los mejores colchones de España para 2022. Han probado y analizado meticulosamente el mercado para encontrar los mejores productos disponibles para los consumidores

Según la SEN (Sociedad española de Sueño), más de 4 millones de personas en España, padecen algún tipo de trastorno de sueño crónico y grave. Pero la situación no es solo grave en nuestro país. Es un problema de salud y calidad de vida que afecta a todo el mundo pues hasta un 45% de la población total sufre problemas de sueño.

En este contexto es donde coge mucha importancia el poder disponer de un buen colchón que ayude a tener el mejor descanso posible. Pero para aquellos que sufren de insomnio o algún otro problema derivado del sueño, escoger el colchón ideal es vital. Por eso, Como Un Tronco, una de las voces expertas en la industria del sueño, ha presentado el ranking de los mejores colchones para este 2022.

Este ranking sirve para muchos para saber cuáles son aquellos colchones del mercado que ofrecen un mayor descanso. Los problemas de sueño se pueden cronificar y generar muchos trastornos. Por eso cada vez es más importante tener una buena calidad en el sueño. Pero claro está no todos los colchones del mercado son iguales. No escoger el colchón adecuado puede provocar dolor de espalda y cuello e incluso cansancio crónico. Afortunadamente, cada vez hay más profesionales que año tras año diseñan nuevos colchones que buscan el máximo confort para el usuario. Pero como la mayoría no tienen unos conocimientos detallados sobre qué tipo de colchón es el idóneo, consultar la guía de Como Un tronco les facilitará la elección.

En comountronco.es no solo facilitan el ranking de los once colchones más confortables, sino que además pueden ver cuáles son los colchones dependiendo de las condiciones fisiológicas de cada uno:

Por si se tiene sobrepeso.

Por si se es delgado.

Por si es friolero.

Por si es caluroso.

Por si se duerme de lado.

Por si se es alérgico. La guía de Como Un Tronco orienta sobre cuáles son los factores a considerar para evaluar el confort de un colchón:

La firmeza: Que va en función del peso y la posición en que se duerma.

Material: Hay muchos tipos de materiales, pero los más importantes son muelles ensacados, látex, espuma y híbrido. En comountronco.es tienen un catálogo de hasta más de 20 marcas de colchones y cada una de ellas tiene varios modelos que se adaptan a las necesidades de cada persona. Ellos han probado y analizado meticulosamente el mercado español para encontrar los mejores productos disponibles para sus lectores. Desde esta web, el usuario podrá investigar cuál es el mejor colchón para su caso antes de dar el paso de comprarlo. Y si aún tiene dudas, pueden visitar su canal de Youtube donde tienen videos muy completos sobre todos los colchones que prueban. De esta manera, podrá tener la confianza de haber adquirido el colchón que realmente le vaya bien.