El Biscay Bay Startup Campus de este año contará con una gran participación virtual

viernes, 4 de marzo de 2022, 09:30 h (CET) Arrancará a finales del próximo mes de septiembre la tercera edición del Biscay Bay Startup Campus (BBSC). Esta cita, que celebrará como es habitual en Bilbao, se ha convertido en el mayor encuentro de jóvenes emprendedores de la zona sur de Europa.

El objetivo del encuentro es fomentar la provincia de Bizkaia como una de las áreas con mayor innovación de esta zona de Europa, y para ello, las startups creadas por los jóvenes innovadores tienen un papel prominente. Todo parece indicar que, en breve, se abrirán las inscripciones.

El evento pasó de unos 300 asistentes en su primera edición, la del 2018, a más de mil en el año pasado, por lo que se esperaba una gran afluencia para este 2020. Por tanto, se ha optado por una fórmula mixta de asistencia: se podrá acudir de forma presencial, con limitación de aforo, pero también se ha dispuesto un campus virtual para aquellos que deseen participar de forma telemática desde cualquier rincón del país (o del planeta). Dicho campus virtual lo conformará una app para dispositivos móviles.

De hecho, no debería sorprendernos en absoluto que se opte, de forma cada vez más habitual, por este tipo de formatos para participar en eventos; muestra de ello es el auge de la utilización de Skype o Zoom los últimos meses. Pero es que las aplicaciones de dispositivos móviles han revolucionado nuestro día a día en la última década: desde los mapas que nos ayudan a orientarnos mientras caminamos por las calles hasta la forma de entretenernos, prestamistas365.es, puzles, juegos de acción, juegos de estrategia (como el ajedrez), etc.

Y, por supuesto, todo lo que queda en medio: aplicaciones de redes sociales, de mensajería, banca virtual, correo electrónico y un largo etcétera. No es nuevo que alguien participe en un congreso de esta forma, pero a partir de ahora va a ser una acción mucho más común.

Respecto de lo que los organizadores tienen previsto para este año, habrán diversas intervenciones de varios representantes del mundo empresarial: innovadores, inversores o empresas, representadas por sus fundadores o directivos principales, como en el caso de Blablacar, Sheedo, Airbus o Cabify, entre muchos otros.



Pero también actividades para fomentar el networking, premios (los BBSC Awards) y diversos talleres. En definitiva, toda una oportunidad para ver las tendencias en emprendimiento y nuevas posibilidades de negocio, tanto para invertir como para inspirarse.

La organización corresponde a sus creadores: el Startup Campus, una entidad joven que nació en la Universidad del País Vasco. Y entre sus partners podemos encontrar a Iberdrola, la Diputación de Bizkaia, la citada Universidad del País Vasco, BBK, o Vueling, entre otros. También cuenta con la colaboración de empresas como Coca-Cola, Kaiku o Fortaleza, por citar algunos.

La faceta más altruista de este evento viene en esta edición, por partida doble. Por un lado, la recaudación de sus entradas será destinada a la compra de material sanitario para los hospitales vizcaínos. Por otra parte, en lo que se refiere a los BBSC Awards, serán repartidos 17.500 euros a aquellos proyectos cuyo objetivo sea combatir los efectos de las catástrofes globales, de forma que se centrarán en un área beneficiosa para toda la sociedad; y no sólo conseguirán dinero, sino también apoyo logístico (espacios de trabajo, visibilidad, etc…).



Definitivamente, el Biscay Bay Startup Campus (BBSC) es un ejemplo de la importancia que el sector empresarial le da a la captación de talento y al impulso del emprendimiento. Pero no es el único: hace pocos días nos hacíamos eco del programa de innovación lanzado por CaixaBank con el que pretende trabajar conjuntamente con Start-ups. Es el que se ha conocido como “DayOne Open Innovation Program”.

Por tanto, una cita ineludible para todos aquellos que sean emprendedores o que quieran estar al día de las nuevas ideas (o quieran captar a los que las tienen para su organización). Y esta vez, con grandes posibilidades para asistir de forma virtual, por lo que no hay excusa para perdérselo.

