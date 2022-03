José Ramón Fernández, nuevo Head of AI & Machine Learning de SunMedia Comunicae

martes, 1 de marzo de 2022, 13:31 h (CET) Este nuevo proyecto es un paso más en la apuesta de SunMedia por la innovación tecnológica basada en la inteligencia artificial y el machine learning, y estará liderado por José Ramón Fernández SunMedia, la adtech española líder en vídeo, mobile y native, ha anunciado el nombramiento de José Ramón Fernández como nuevo Head of AI & Machine Learning de la compañía. Se trata de un puesto de nueva creación que tiene el objetivo de liderar el proyecto de la adtech en el terreno de la innovación tecnológica.

Fernández encabezará una nueva división que pondrá el foco en el desarrollo de herramientas y soluciones basadas en la inteligencia artificial y el machine learning para dar respuesta a los retos de la industria, especialmente ante la era cookieless.

Con respecto a su fichaje, Fernández se ha mostrado ilusionado por esta nueva etapa: “Estoy muy agradecido por la confianza que me brinda SunMedia para acompañarlos en los próximos desafíos de la publicidad digital”, comenta.

El principal objetivo de este proyecto será escalar la actual solución de tecnología contextual de la compañía a un entorno sin cookies a través de la innovación en el procesamiento de lenguaje para ayudar a los anunciantes a alcanzar sus objetivos de negocio de una manera más eficiente.

Asimismo, este equipo trabajará para seguir consolidando la posición de SunMedia a nivel nacional e internacional y convertir su tecnología líder en habla hispana a través de su especialización en la convergencia de publicidad y medios de comunicación, aportando, además, nuevos servicios de valor para sus partners.

“La búsqueda constante de la innovación y la mejora de nuestros servicios es una máxima en SunMedia. Con este nuevo proyecto buscamos seguir ofreciendo a nuestros clientes las soluciones más adecuadas, eficientes y vanguardistas apostando, como siempre, por la tecnología y la digitalización que serán claves en la evolución de la industria en los próximos años”, señala Fernando García, CEO de SunMedia. “Estamos convencidos de que José Ramón será una pieza imprescindible en nuestro equipo y gracias a su experiencia y amplios conocimientos, seguiremos sumando, creciendo y consolidando nuestra posición de liderazgo”, añade.

José Ramón Fernandez cuenta con una dilatada trayectoria en el sector tecnológico y digital nacional e internacional. A lo largo de más de 12 años, Fernández ha ejercido como asesor de medios de comunicación en optimización de audiencias; Director de Marketing en The Social Audience y ha implementado tecnologías de IA para el media buying en Relevent Sports - La Liga en Nueva York, su último puesto antes de su incorporación a SunMedia. Además, a nivel académico, posee un Diploma del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Big Data y Machine Learning.

La incorporación de Fernández representa el compromiso de SunMedia con el sector del marketing y la publicidad en un momento de cambio constante y una decidida apuesta por continuar en la vanguardia tecnológica.

