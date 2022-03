Más de 6.000 agricultores y ganaderos, cooperativas y agroindustrias de siete autonomías crean La Digitalizadora Agraria El mayor proyecto de transformación del sector en España Redacción

martes, 1 de marzo de 2022, 11:50 h (CET) La Digitalizadora Agraria es un proyecto que se viene fraguando desde hace cuatro años con la integración de 6.074 agricultores y ganaderos, cooperativase industrias agroalimentarias con el objetivo de ser el mayor ecosistema de digitalización para transformar la agricultura en España a medio y largo plazo. El anuncio del PERTE Agroalimentario por parte del Gobierno con los fondos Next Generation de la UE ha acelerado su puesta en marcha, pero su vocación es anterior y su visión es la digitalización del campo más allá de las actuales ayudas europeas.

La Digitalizadora Agraria prevé concurrir al PERTE con proyectos de inversión que pueden sumar hasta 500 millones de euros y con los que se podrían crear hasta 5.431 puestos de trabajo, fundamentalmente centrados en mujeres y jóvenes en el mundo rural de 203 municipios. Un 35% en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y otro 40% en poblaciones de hasta 50.000 habitantes.



Más allá de los Next Generation, La Digitalizadora Agraria se fundamenta en proyectos que mejoran la competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y la seguridad alimentaria en todas las fases de la cadena de valor, poniendo especial foco en la integración vertical desde el agricultor y ganadero hasta la agroindustria. La contribución al reto demográfico pasa por los pilares de atraer talento en las zonas rurales, dignificar la vida en el campo, transformar la imagen de la agricultura, capacitar a los agricultores y ganaderos e igualmente formar en digitalización a los profesionales del sector con titulaciones universitarias especializadas en la digitalización agraria.

Para abordar el proyecto, La Digitalizadora Agraria cuenta con un pool de grandes empresas tecnológicas, importantes actores del sector agroalimentarioy una amplia capilaridad de cooperativas y explotaciones agrarias y ganaderas ubicadas en Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, Cataluña y Madrid.

La inteligencia artificial, la sensórica a través del internet de las cosas, la robotización, los drones, el blockchain, el mantenimiento predictivo, la reducción de consumo y ahorro energético o la analítica de datos serán algunas de las herramientas y tecnologías que van a aplicarse para la transformación del sector.

El pool de empresas proveedoras de tecnología y conocimiento se ha configurado con el objetivo de ofrecer una oferta integral para las necesidades de digitalización.

Entre ellas cuenta con el impulso de AgroBank, entidad financiera líder en el sector agroalimentario y del mundo rural en España, además de firmas tecnológicas como Telefónica de Españaa través de su área de Telefónica Empresas: la estadounidense Esri (Enviromental Systems Research Institute), líder mundial en Sistemas de Información Geográfica (GIS); la firma de maquinaria agrícola Kubota; el líder de drones agrarios chino DJIa través de su agente filial ASDrones; la empresa Asdron Spain especializada en agricultura de precisión, topografía y filmación con drones;la compañía SIPCAM especializada en protección de cultivos y bioestimulantes. Además se han unido Agerpix, con soluciones digitales a medida;el grupo de certificación internacional líder en el mundo Kiwa; la empresa de soluciones digitales para cultivos de alto valor Fede; Grupo Gimeno con sus unidades de negocio especialistas en agua, residuos, energía y digitalización; la firma de gestión del agua y residuos Facsa; la compañía Vainsacon soluciones de gestión inteligente de explotaciones agrarias y de infraestructuras hídricas; VisualNACert, la plataforma tecnológica de soluciones digitales para la agricultura o el grupo de ingeniería Grupotec especializado en energías renovables así como en valorización y eficiencia energética.

Todos ellos contarán con el apoyo y colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia como centro tecnológico y formativo, que aportará la parte de I+D+i en el ámbito agroalimentariocon especial relevancia en el ámbito de los drones aplicados a la agricultura de precisión.

Entre los grupos agroindustriales participantes se incluyen la cooperativa de cooperativas líder en España, Anecoop, grandes bodegas como Matarromera, el grupo González Byass, Familia Torreso Bodegas Muga, además de importantes grupos líderes en el segmento devegetales, AOVE, frutales y cultivos mediterráneos como Castillo de Canena, Murciana de Vegetales y Balam Agriculture, la empresa biotecnológica Sanifruit así como también empresas especializadas en sostenibilidad como Natacy el Clúster de Innovación Agroalimentaria de la Comunidad Valenciana.

La Digitalizadora Agraria también ha llegado a un acuerdo con el grupo Balam Agriculture, que suma su red de Rural InnovationHubs, entre los que se encuentran la finca 'El Valenciano', en Carmona (Sevilla) y Barrax (Albacete), conformando un ecosistema de digitalización e innovación abierta único en el sector en España.

La Generalitat Valenciana a través de su Conselleria de Agricultura respaldará el proyecto con una inversión de 6millones de euros para el desarrollo de cuatro agrohubs ubicados en la Comunidad Valenciana en las localidades de Morella, Requena, Polinyà del Xúquer y Elche, que se especializarán en ganadería y forestal, agricultura continental y mediterránea y gestión del agua, respectivamente.

De esta forma la Generalitat pretende respaldar la continuidad futura del proyectoy la iniciativa que partió de cinco socios cofundadores, las organizaciones agrarias valencianas AVA-ASAJA, La Unió de Llauradors i Ramaders, Cooperatives agroalimentaries, ASAJA-Alicante y la aceleradora Innsomnia.

