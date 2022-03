Novedades Renta 2021: las CCAA en las que sale más rentable ser autónomo En esta campaña, algunos trabajadores autónomos sí que podrán tener acceso a deducciones autonómicas Redacción

martes, 1 de marzo de 2022, 11:40 h (CET) La campaña de la Renta 2021 que comienza el próximo día 6 abril está a la vuelta de la esquina, también para los trabajadores autónomos que en los últimos meses han visto cómo han ido surgiendo nuevas propuestas de reformas tributarias por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Entre ellas, un cambio en las cuotas de autónomos, que a día de hoy no cuenta con el respaldo de la mayoría de los agentes sociales.

Sin embargo, en esta campaña de la renta, algunos trabajadores autónomos sí que podrán tener acceso a deducciones autonómicas, generalmente desconocidas para la mayoría de ellos ya que, estas no suelen aparecer por defecto en el borrador de la Agencia Tributaria.

Madrid y Asturias, las CCAA con las mayores deducciones para autónomos

La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que ofrece una de las deducciones más generosas a los trabajadores por cuenta propia con un importe total de 1.000€ para los contribuyentes que se den de alta por primera vez como autónomos y sean menores de 35 años. Esta deducción tiene el objetivo de fomentar el autoempleo entre los más jóvenes de la comunidad. Así, la región de Madrid ofrece uno de los mayores alivios fiscales de España para los jóvenes autónomos.

La comunidad autónoma de Asturias también ofrece una deducción de hasta 1.000€ a los trabajadores autónomos, aunque en este caso tienen que cumplir un requisito extra y es que se establezcan en zonas rurales en riesgo de despoblación y mantener esta situación durante al menos un año. El objetivo de esta deducción, al igual que otras similares para trabajadores por cuenta ajena, es repoblar la conocida como “España vaciada” con incentivos fiscales que atajen el reto demográfico y atraigan nuevos habitantes de la ciudad a los pueblos.

Cantabria ofrece una deducción de 500 euros a los trabajadores autónomos

Al igual que Asturias, la comunidad autónoma de Cantabria ofrece una deducción no superior a los 500€ por los gastos ocasionados al trasladar la residencia habitual a una zona de la comunidad en riesgo de despoblación por motivos laborales. En este caso, pueden verse beneficiados por esta deducción tanto trabajadores autónomos como aquellos que lo hagan por cuenta ajena, beneficiando así a ambos colectivos. Sin embargo, a diferencia de Asturias, para tener acceso a esta deducción el contribuyente tiene que permanecer en esta nueva residencia durante el año en que se produce el traslado y los tres siguientes. Además, sus ingresos no deben superar los 22.946 euros en el caso de hacer la declaración de la renta de manera individual o los 31.485 euros en tributación conjunta, algo que pone muy difícil poder acceder a esta deducción.

Valencia, con las madres trabajadoras

En el caso de la Comunidad Valenciana, la deducción para autónomos tiene un importe de 418 euros por cada hijo mayor de tres años y menor de cinco años y se centra exclusivamente en las madres trabajadoras, tanto si trabajan como autónomas o si lo hacen por cuenta ajena. Al igual que en el caso de Cantabria, se incluyen unos requisitos de ingresos que no superen los 25.000 euros en declaración individual o los 40.000 en la conjunta. En este caso, la deducción se aplicará a cualquier madre trabajadora que cumpliera estos requisitos independientemente de su lugar de residencia habitual, ya sea una ciudad o un pueblo de la comunidad valenciana.

Canarias premia a los autónomos que cambien de isla

Por último, Canarias es la última de las regiones que ofrece algún tipo de bonificación a los trabajadores autónomos. En este caso, una deducción de hasta 300 euros por trasladar la residencia habitual del contribuyente a otra isla del archipiélago, tanto para realizar una actividad laboral por cuenta ajena o para hacerlo por cuenta propia. Al igual que en el caso de Cantabria, el contribuyente debe permanecer en la isla de destino durante el año en que se produce el traslado y los tres siguientes. Y en ningún caso debe superar unos ingresos superiores a los 39.000 euros en la tributación individual o 52.000 euros en la tributación conjunta.

“Sabemos que los autónomos llevan haciendo frente a unos años muy duros, en los que la pandemia de la covid les ha castigado duramente”, afirma Álvaro Falcones, cofundador de TaxDown. “Por esta razón, todas las deducciones o ayudas son bienvenidas, ya que suelen ser los grandes olvidados en materia de deducciones autonómicas en la declaración de la renta".

