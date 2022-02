Mundoestudiante apuesta por la formación presencial con su nueva academia en Alcalá de Henares Comunicae

lunes, 28 de febrero de 2022, 12:11 h (CET) La empresa que inventó el método Barbeito y que se ha convertido en referente en la formación personalizada y de refuerzo, elige a Alcalá de Henares para abrir su 10ª academia y continuar con su esfuerzo por la cercanía al alumno Líderes en enseñanza personalizada, mundoestudiante es una empresa con más de 40 años de experiencia. Desde sus comienzos tuvo un objetivo claro: reforzar las habilidades de sus alumnos, inculcarles disciplina, respeto y autonomía, guiándoles en su proceso de aprendizaje y en su trayectoria académica. Para ello es fundamental el Método Barbeito, una metodología propia mediante la cual los alumnos se hacen conscientes de sus capacidades y las llevan al éxito académico.

Empezando con una sola sede, hoy en día cuenta con 10 centros físicos repartidos por la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla León, además de con una exclusiva plataforma de clases online desde la que llega a cualquier parte del mundo. mundoestudiante no se centra solo en España, llega a los estudiantes de muchos países del mundo como México, Venezuela o Chile, entre otros.

Los servicios de mundoestudiante son muy diversos gracias al equipo de profesionales que componen su plantilla. Desde clases para alumnos de secundaria y bachillerato, contemplando todas sus modalidades, hasta apoyo universitario y, uno de sus puntos fuertes, la preparación de titulaciones por libre como Graduado Escolar, acceso a FP, y Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y de 45 años.

En cualquiera de las opciones, el protagonista es el Método Barbeito, una metodología basada en el refuerzo individual de cada uno de los estudiantes que acuden a sus centros. Los casos son evaluados de manera personalizada, atendiendo a las necesidades y a las características propias de cada uno de sus alumnos, para poder ofrecer un plan de estudios personalizado en todos y cada uno de los casos.

Desde luego, el Método Barbeito es uno de los grandes factores diferenciadores de esta empresa, que le han llevado a posicionarse como empresa líder en el sector de la educación. Su tasa de éxito alcanza más de un 90%, lo que garantiza la calidad de sus servicios y avala que sea una de las empresas de educación de España con una trayectoria más larga.

Siguiendo con su estela de buen hacer y de crecimiento, mundoestudiante abre un nuevo centro en Alcalá de Henares. ¿Por qué, teniendo una plataforma exclusiva de clases online siguen abriendo centros físicos? Porque en mundoestudiante apuestan por la presencialidad como una forma de retomar la normalidad que hace más de dos años perdimos.

Entienden la utilidad de las clases online para aquellos alumnos que busquen sus servicios pero no tengan acceso cercano a una de sus sedes, pero el objetivo de mundoestudiante es continuar abriendo centros en España, para apoyar dicha presencialidad y comenzar un nuevo camino hacia la educación.

Están contempladas todas las etapas educativas desde el colegio hasta la Universidad, así como la preparación de exámenes por libre para cualquier titulación. Sin duda, mundoestudiante es la mejor opción.

