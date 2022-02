¿Por qué es importante el plan de formación empresarial? Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de febrero de 2022, 14:09 h (CET)

En una empresa, es importante contar con empleados, gerentes y directivos que constantemente actualicen sus conocimientos relacionados con las áreas de negocios que se manejan. Esto ayuda a la empresa a avanzar, innovar con nuevos proyectos y no quedar por detrás de su competencia en sectores como el tecnológico, el cual sufre cambios relevantes de forma periódica.

MCP Formación es una compañía que ofrece a las compañías y negocios de España un plan de formación con cursos online, presenciales o hechos a la medida para que sus empleados puedan aprender y mantenerse actualizados con el sector.

La relevancia de un plan de formación empresarial Las industrias de todo el mundo se mantienen en constante cambio, ya que las personas siempre están buscando una nueva forma de innovar y mejorar la productividad de su negocio. Por esta razón, las empresas necesitan actualizarse constantemente si desean ofrecer los mejores servicios y reducir considerablemente el tiempo y dinero que invierten en cada actividad.

Asimismo, un empleado, gerente o directivo que adquiere nuevos conocimientos de forma periódica tendrá una mayor capacidad para ejecutar y gestionar proyectos ambiciosos. A su vez, podrá hacer recomendaciones a las empresas, dar ideas innovadoras, mejorar su productividad y la de sus compañeros y estar preparado para cualquier cambio radical o revolución industrial.

La ventaja de estudiar con esta compañía es que ofrece cursos que son 100 % online, con temario, actividades prácticas, evaluaciones y un tutor que resolverá rápidamente las dudas de los estudiantes, presenciales o virtuales, mediante videollamadas con el docente. Asimismo, también se puede optar por clases semipresenciales, combinando la presencialidad con e-learning.

Por otro lado, cuenta con una plataforma de formación contable o pueden ser clases hechas a medida, según las necesidades del cliente.

Planes empresariales competitivos de la mano de MCP Formación Los cursos de MCP Formación se han popularizado en toda España por la flexibilidad que ofrecen en sus enseñanzas y porque están disponibles de manera online, presencial o ambas. A su vez, las empresas pueden contratar un servicio de formación hecha a la medida, es decir, estas pueden determinar cómo será realizado y qué conocimientos específicos serán abordados en los cursos.

Por otra parte, la empresa cuenta con una formación bonificable, en la cual las clases y cursos son pagados o subvencionados por los créditos de FUNDAE. Esta bonificación puede ser utilizada un año después de pagar el curso y estos planes de formación bonificados necesitan ser presentados a la delegación de sindicatos de las empresas para que puedan corroborar la completa utilización del presupuesto para el aprendizaje.

Actualmente, la competitividad de los cursos de MCP Formación es reconocida en España por los profesionales que la dictan y por las muchas áreas de negocio que abarca (administración, artes gráficas, idiomas, informática, marketing, hostelería y turismo, etc.).

El plan de formación empresarial de MCP Formación está enfocado en ayudar a las empresas a actualizar el conocimiento de sus empleados. Estos cuentan con clases virtuales, presenciales, contables y personalizadas que pueden ser subvencionadas por FUNDAE (fundación estatal para la formación en el empleo).



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.