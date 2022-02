El suelo vinílico de Click Tarima, una de las mejores opciones del mercado Emprendedores de Hoy

El suelo vinílico es una opción bastante solicitada por su resistencia a las grietas, roturas o melladuras. Asimismo, tiene la habilidad de absorber el impacto de los objetos, sin que la superficie sufra daños.

Click Tarima es una empresa española dedicada a la venta e instalación de tarimas, suelos, parqué, rodapiés, puertas y armarios de la mejor calidad y garantía. Dentro de su catálogo, se encuentran varios diseños de suelos vinílicos, ideales para cualquier espacio de la casa y con una gran resistencia, incluso al agua, debido a sus 5 capas.

Click Tarima: una de las mejores opciones para la instalación de suelos vinílicos en España Los suelos vinílicos de Click Tarima están fabricados con material sintético que imita en apariencia a la madera, la cerámica o el mármol. Su sistema de instalación suele ser un sistema click, una técnica innovadora, segura, prolija, higiénica y rápida. Otro aspecto a resaltar es su fácil restauración, mediante el desmonte y reensamble de placas nuevas.

En la tienda virtual de la empresa, los clientes pueden escoger el tipo de suelo vinílico ideal para sus necesidades y preferencias. Existen distintos diseños entre colores oscuros, medios y claros o los tipos de madera, que pueden ser roble, pino o castaño. También se puede elegir entre marcas reconocidas de suelo como Quick Step, V-Line, Faus y Bdecora o las gamas Livyn Balance Click, Coretec y Livyn Pulse Click Plus.

Las ventajas de utilizar suelos vinílicos en espacios interiores Un suelo de vinilo es ideal para aquellas estancias de la casa en donde existe un alto grado de humedad o la presencia de agua es constante. Uno de los mayores beneficios es el coste que representa su instalación, que es inferior en relación con lo que costaría reemplazar completamente el piso de una vivienda.

Este tipo de suelo consta de 5 capas: una capa superior de protección, una capa decorativa, una primera capa de vinilo, una segunda capa de vinilo y la base final. Su uso está recomendado para cualquier superficie, ya sea dentro de una casa, como en locales comerciales u oficinas.

Los requisitos para su instalación son que el suelo base esté bien nivelado y no tenga un desnivel mayor a los 2 mm por metro o estar expuesto a temperaturas extremas, ya que el material sintético podría deformarse con el exceso de calor.

Además de tener diseños muy elegantes, los suelos vinílicos de Click Tarima están instalados bajo procedimientos de calidad. Los profesionales de la empresa brindan un servicio profesional de instalación y asesoramiento buscando en todos los casos la satisfacción del cliente. Los clientes pueden visitar la tienda física de más de 250m², ubicada en Fuenlabrada, Madrid, o realizar un pedido online, a través de la página web.



