Schneider Electric, reconocida como líder en ‘Green Quadrant: IoT Platforms for Smart Buildings 2022'

El informe elaborado por Verdantix reconoce los avances de las soluciones IoT de Schneider Electric en materia de sostenibilidad y edificios inteligentes, especialmente en lo relativo a gestión de la energía, informes, mantenimiento predictivo y gestión de la cartera retail Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, nombrada la corporación más sostenible del mundo en 2021, ha sido reconocida como líder en el último informe de la firma de análisis de mercados independiente Verdantix, ‘Green Quadrant: IoT Platforms for Smart Buildings 2022’. Respalda este posicionamiento la puntuación máxima obtenida por la compañía en sostenibilidad, basada en una recopilación y gestión superior de los datos ESG, y la confianza de empresas de todo el mundo en la experiencia de Schneider Electric.

Schneider Electric reconoce que el sector de los edificios, que actualmente genera el 40% de las emisiones globales, es uno de los que ofrece mayores oportunidades para impulsar la sostenibilidad y contribuir a la lucha contra el cambio climático. La plataforma abierta de innovación de la compañía, EcoStruxure™ Building, con sus capacidades de gestión de la sostenibilidad, líderes en el mercado, sigue siendo fundamental para las empresas más innovadoras que persiguen ambiciosos objetivos en este sentido, ya que ofrece una gama completa de soluciones para edificios: desde productos conectados hasta Edge Control, pasando por aplicaciones, analíticas y servicios.

Teniendo en cuenta todas las soluciones evaluadas en el informe, Dayann Charles de Verdantix afirma: “Creemos que las empresas que gestionan diferentes activos de edificios, las del sector retail y las de servicios de instalaciones, que quieran ofrecer una gestión del mantenimiento de mayor valor, deberían elegir Schneider Electric. También deberían hacerlo todas aquellas que tengan una sólida agenda ESG, por sus capacidades IoT en sostenibilidad, y especialmente EcoStruxure Resource Advisor, para apoyar el avance de sus ambiciosos objetivos.”

Schneider Electric reúne a los líderes del sector de los edificios inteligentes. Para ayudar a propietarios, operadores e inversores a lograr sus objetivos de sostenibilidad, la compañía colabora con otros agentes innovadores del sector, como Planon. Juntos están creando la nueva generación de soluciones de gestión de edificios inteligentes, mejorando los procesos de negocio con sistemas Smart Building. Al haber satisfecho la mayor parte de las necesidades de los compradores, Planon también ha sido incluido en el informe de Verdantix. Combinando la experiencia de ambos, sus soluciones impulsan la sostenibilidad de las operaciones, mejoran el valor de los activos y simplifican el cumplimiento.

“Nos sentimos muy honrados de que Verdantix, una vez más, nos haya considerado líderes en su informe ‘Green Quadrant: IoT Platforms for Smart Buildings by Verdantix in 2022’”, dijo Manish Kumar, SVP of Digital Buildings de Schneider Electric. “EcoStruxure Building Advisor ayuda a nuestros clientes en todo el mundo a modernizar y preparar sus edificios para el futuro, así como a alcanzar sus objetivos estratégicos de descarbonización, bienestar de los ocupantes, eficiencia operativa y resiliencia mejorada. Con la ayuda de los resúmenes de emisiones basados en el mercado o en la ubicación, que pueden ajustarse a medida que aparecen nuevos requisitos, estamos logrando un impacto duradero en la consecución de los objetivos Cero Neto de nuestros clientes a nivel global.”

Resultados del informe Green Quadrant

Utilizando su metodología patentada Green Quadrant, Verdantix ha evaluado las soluciones IoT de Schneider Electric, que ya usan más de 10.000 clientes en cerca de 250.000 edificios, y ha identificado cuatro fortalezas clave en sus soluciones Advisor. La primera de ellas, la gestión integral de la energía, desde el consumo hasta los activos de generación. El informe reconoce la capacidad de EcoStruxure Resource Advisor de empoderar a los gestores de portfolios de cualquier tamaño y de crear modelos de pronóstico de energía. También EcoStruxure Microgrid Advisor, que optimiza el rendimiento de las microgrids mediante machine learning, facilitando un mejor conocimiento del consumo de energía para realizar cambios que impacten en el confort de los ocupantes y en la sostenibilidad.

Por otro lado, Verdantix reconoce las capacidades de generación de informes de sostenibilidad y emisiones de Schneider Electric. EcoStruxure Resource Advisor también obtuvo una buena puntuación por sus sólidas soluciones de sostenibilidad, incluido el suministro de datos de emisiones e informes de carbono mediante paneles de control de sostenibilidad. Todo ello permite a los usuarios seguir de cerca su desempeño, en comparación con sus objetivos, en aspectos como las emisiones de GEI de Alcance 3 o la iniciativa Science Based Targets. Incluso si los requisitos de sostenibilidad cambian y avanzan, CarbonMaps es una solución preparada para el futuro, capaz de proporcionar informes de gestión de datos de carbono.

La tercera fortaleza identificada por Verdantix es el mantenimiento predictivo de los edificios. Gracias a este y a la supervisión integral de los activos, EcoStruxure Building Advisor analiza el consumo de energía y el rendimiento de los sistemas HVAC, detecta fallos de forma continua o realiza diagnósticos para impulsar el ahorro energético. La solución aprovecha los modelos de gemelos digitales de 22 tipos de activos de edificios y compara anónimamente más de 200.000 equipos para reducir el uso de energía y garantizar la longevidad de la tecnología y de los equipos.

Finalmente, el informe también reconoce la capacidad de gestión del portfolio retail de Schneider Electric. Así, EcoStruxure Integrated Retail Management proporciona a los gestores una visibilidad global y granular, con métricas como la afluencia, las condiciones o el consumo de energía, para realizar un seguimiento remoto de sus ubicaciones retail. Con esta información pueden tomar mejores decisiones en cuanto a opciones de tecnología y equipos. Según Verdantix, este software “es una de las pocas soluciones IoT dedicadas al retail y permite administrar todas las ubicaciones de forma centralizada. La solución brinda a los gestores una perspectiva global de todas sus tiendas y facilita el seguimiento y la gestión a un nivel más granular. (...) La solución ya ha sido implementada por una cadena líder de restaurantes de comida rápida y un minorista de artículos para el hogar".

El informe incluye el análisis de ocho productos de Schneider Electric: EcoStruxure Building Advisor, para instalaciones y gestión de la energía; EcoStruxure Microgrid Advisor, para el control de cargas y recursos energéticos on-site; EcoStruxure Resource Advisor, la plataforma de datos de energía y sostenibilidad; EcoStruxure Engage Enterprise, la aplicación móvil para el compromiso de los ocupantes, y EcoStruxure for Retail Integrated Management Platform, para clientes retail; EcoStruxure Asset Advisor, para distribución eléctrica, y EcoStruxure Security Expert, para el control de accesos. También incluye las soluciones Planon Workplace Insights y The Smart Building Edition de Planon.

Para más información sobre los productos de Schneider Electric y EcoStruxure, por favor visitar www.se.com.