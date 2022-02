Ventajas de las piscinas de fibra de vidrio, por PISCINAS PREMIER

La primavera está a la vuelta de la esquina y es hora de aprovechar los primeros rayos de sol. Las piscinas de fibra de vidrio son una gran solución para aquellos que quieren una piscina, bonita y sólida, que les permita pasar más tiempo disfrutándola que manteniéndola La superficie lisa de la fibra de vidrio prácticamente se mantiene sola, permitiendo que la mayor parte de la suciedad se deslice, y la instalación puede realizarse en pocos días.

Las piscinas de fibra pueden considerarse el tipo de piscina más caro (sobre todo debido al transporte), pero dada su durabilidad, su coste es de los más bajos si se reparte entre los años de uso. De hecho, éste es el verdadero indicador que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una piscina, más que el coste inmediato.

A continuación, se exponen las principales ventajas de las piscinas de fibra de vidrio.

Diseño de piscinas

A la hora de instalar una piscina, un diseño bien pensado es un factor importante, tanto en términos de estética como de funcionalidad.

En este sentido, las piscinas de fibra de vidrio ofrecen infinitas posibilidades. Cuanto mayor sea el grado de personalización, mayor será el coste, pero siempre es mejor seguir las especificaciones recomendadas por el fabricante. Los costes de transporte mencionados también son mucho más elevados para las piscinas de fibra de vidrio de una sola pieza que para otros tipos de piscinas.

Los peldaños y las escaleras romanas se construyen en una sola pieza con la piscina, sin tener que añadirlos posteriormente. También es posible añadir cascadas e iluminación a voluntad para dar un toque personal a la piscina.

El material del suelo alrededor del perímetro también es importante y, según la elección, permite una gran variedad de soluciones para la decoración de la piscina. Desde bordes de estilo "bio-diseño" rellenos de arena o guijarros, hasta piedra reconstruida.

Instalación de una piscina de fibra de vidrio

Una vez finalizado el proyecto y el diseño estructural, se procede a la fabricación propiamente dicha de la piscina.

La fibra de vidrio está formada por pequeñas fibras de vidrio unidas a una resina de poliéster especial, lo que la convierte en un producto ligero y extremadamente resistente.

Se añade un gel especial para conseguir el efecto de suavidad que es exclusivo de esta piscina. El depósito se coloca simplemente en la zona excavada a tal efecto, mediante una grúa o dispositivo similar, se llena parcialmente de arena o grava pequeña y se deja que se asiente horizontalmente.

La instalación puede durar dos o tres días, dependiendo de las conexiones eléctricas y de fontanería necesarias y de la excavación. Sólo queda instalar los laterales y el suelo circundante.

Mantenimiento de piscinas de fibra de vidrio

Consejos de mantenimiento y limpieza para piscinas de fibra de vidrio.

La razón de la popularidad de las piscinas de fibra de vidrio es que requieren muy poco mantenimiento en comparación con otros tipos de piscinas. Esto se debe a que la suavidad creada por el gel especial evita que la suciedad se adhiera a las paredes, garantiza un nivel de pH más estable e inhibe la formación de algas. Sin embargo, esto no quiere decir que no deba utilizar productos químicos, ya que la limpieza química del agua de la piscina es necesaria para su mantenimiento.

El mantenimiento de una piscina de fibra de vidrio es sencillo y puede realizarse manualmente o con un limpia fondo robotizado.

Es importante no utilizar herramientas afiladas o que puedan causar daños en el revestimiento. Estos daños, no son igual que las manchas y no se pueden quitar fácilmente por lo que permanecerán en la piscina para siempre.

Ventajas de las piscinas de fibra de vidrio

Los materiales y las tecnologías utilizados para construir piscinas son diferentes. Depende mucho del modelo.

Hoy en días tener una piscina ya no es un lujo para unos pocos, sino que se ha convertido en una posibilidad para muchos tener en casa una fuente de bienestar y relajación que se puede utilizar en cualquier momento.

Una piscina de fibra de vidrio es hoy en día un elemento muy importante en las nuevas urbanizaciones; es un componente que no puede faltar ni en las nuevas construcciones de alto nivel, ni si se está en proceso de renovación y se pretende un producto final de gran clase.

Este material es muy utilizado en instalaciones turísticas, deportivas, en muchos agroturismos y en todos aquellos lugares que puedan disponer de un espacio adecuado para la instalación de una piscina.

Características

Las piscinas de fibra de vidrio (también llamadas piscinas prefabricadas) consisten en un único bloque de fibra de vidrio que se coloca en el suelo.

La estructura completa de una sola pieza tiene varias capas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio y, a continuación, está recubierta en su interior por una capa de gel-coat (es decir, el acabado protector) que da su color.

La instalación se realiza inmediatamente después de la excavación mediante una grúa que baja la piscina, ya equipada con todos los accesorios instalados, y comienza a llenarla de agua.

Las piscinas de fibra de vidrio son una solución popular para aquellos que prefieren una piscina autoportante, fácil de construir y que se puede completar en poco tiempo (la estructura de una sola pieza está lista para ser instalada en la excavación).

Son adecuadas para su colocación en un terreno estable y tienen la ventaja de mantener una temperatura constante del agua. La rapidez de la entrega, la reducción de los costes, la disponibilidad y el efecto estético inmediato son las principales características, sin olvidar que no se modificarán los parámetros del catastro.