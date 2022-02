Teldat lanza be.Analyzer Comunicae

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:27 h (CET) Plataforma de análisis del tráfico de red de última generación. Aporta información sobre la experiencia de red de los usuarios, optimiza prestaciones y facilita la resolución de problemas La compañía tecnológica española Teldat, con sede en España y Alemania, ha desarrollado be.Analyzer. Se trata de una plataforma de análisis del tráfico de red de última generación, que permite a los usuarios visualizar el estado de su red y gestionarla en consecuencia. La información facilitada es detallada, imparcial y completa, además de compatible con los principales proveedores.

Se está ante una solución que aporta información sobre el comportamiento de los usuarios, detectan cuellos de botella y facilita la resolución de problemas. Permite realizar análisis forenses, promueve una única visión operativa y optimiza la infraestructura. Los usuarios pueden adoptar decisiones basadas en hechos.

Al margen del perfil de usuario, el lenguaje que emplea be.Analyzer es fácil de comprender, además de ser escalable y apta para empresas de todo tamaño y complejidad. La herramienta utiliza telemetría procedente de todos los equipos de red; soluciona problemas de rendimiento y ayuda a mitigar el malware. Pero sobre todo, monitoriza el comportamiento del usuario y controla las operaciones TI no permitidas (shadow IT).

“El mundo que conocemos está cambiando. La nube es nuestro nuevo CPD, Internet es nuestra nueva red WAN y SaaS es nuestra nueva pila de aplicaciones. Si bien estas soluciones brindan la flexibilidad y agilidad que las empresas modernas anhelan, el ecosistema resultante crea dependencias externas y servicios a terceros con una persiana operativa significativa para TI”, señala Antonio García Romero, Deputy CEO de Teldat, “be.Analyzer proporciona una visión 360 de este nuevo ecosistema, monitorizando en tiempo real la experiencia de los usuarios. Permite retomar el control extremo a extremo de todos los dispositivos para la seguridad y estabilidad de la empresa.”

“be.Analyzer crea un lenguaje común transversal a todos los dispositivos, proporcionando un análisis avanzado a problemas TI y ayudando a la toma de decisiones estratégicas en una arquitectura de red en constante transformación”. continua García Romero. “Estos factores hacen que be.Analyzer constituya el eje de transformación de los administradores de red, dándoles la capacidad para la explotación de dichos datos y desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Liderando la vanguardia del análisis de comportamiento y parametrización de usuarios tipo UEBA ante eventuales ciberataques y comportamientos anómalos” concluye Antonio García Romero.

Sobre Teldat

Fundada en 1985, Teldat es una compañía española cuya misión es proporcionar a las empresas soluciones de valor para el acceso a la nube, las comunicaciones de oficina remota, la ciberseguridad y la conectividad de voz/datos tanto en la oficina como en entornos específicos ya sean industriales, ferroviarios, vehículos o servicios públicos. Con una gran vocación vanguardista, Teldat realiza una fuerte inversión en I+D+i, incluyendo en el diseño y desarrollo de sus soluciones las tecnologías más innovadoras y sofisticadas como virtualización de redes, inteligencia artificial, Federated Learning, 5G o DLT. Su capacidad de trabajar estrechamente con sus clientes para adaptar las soluciones y productos a las necesidades específicas de cada proyecto es un valor añadido de la compañía que se encuentra actualmente entre los líderes europeos del mercado de las comunicaciones corporativas. Teldat cuenta con sede tanto en España como en Alemania. Sitio web: http://www.teldat.com/es

