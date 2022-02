DEKRA amplía su alcance de acreditación como Laboratorio de Ensayos para el Esquema IECEE CB Comunicae

miércoles, 23 de febrero de 2022, 13:51 h (CET) A partir de ahora, DEKRA también puede realizar ensayos y certificar la seguridad de los componentes, equipos y productos eléctricos y electrónicos enumerados en la categoría HOUS de este esquema DEKRA Testing and Certification S.A.U. ha ampliado su acreditación como laboratorio de ensayos (CBTL) para el esquema IECEE CB añadiendo una nueva categoría de productos a su alcance para este programa creado por IECEE, la Comisión Internacional de Equipos Eléctricos. A partir de ahora, DEKRA también puede realizar ensayos y certificar productos listados en la categoría HOUS, que incluye electrodomésticos y dispositivos eléctricos similares, como cocinas, vitrocerámicas, hornos, maquinillas de afeitar, máquinas de cocina, aparatos de refrigeración y otros productos diseñados para uso doméstico y comercial.

“Ya estábamos acreditados para las categorías ITAV, OFF, MEAS y EMC del esquema CB de IECEE, que aplica a equipos de audio, video, tecnologías de la información, medición, control y uso. Ahora, nos complace agregar la categoría HOUS a nuestro alcance, ya que amplía los servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes”, dijo Rafael González, Jefe del Laboratorio de Ensayos de Seguridad de Productos de DEKRA Testing and Certification S.A.U.

El esquema CB es un programa internacional creado por IECEE para facilitar a los fabricantes el acceso al mercado mediante un sistema simplificado que elimina la duplicación de ensayos. Esto significa que los informes de ensayos - o test reports-, y los certificados de un producto emitidos por un organismo de certificación de IECEE, serán aceptados y reconocidos por cualquiera de los 92 organismos de certificación miembros de este programa que se encuentran en 54 países alrededor del mundo. Este sistema también permite a los fabricantes reducir costes y ahorrar tiempo cuando comercializan sus productos en varios mercados.

“Aunque esta aceptación mutua de informes de ensayos normalmente es suficiente para exportar productos a diferentes mercados, en ocasiones pueden ser necesarios documentos adicionales y evaluaciones de los procesos de fabricación. Por eso, cuando un cliente solicita una certificación del esquema IECEE CB es importante que indique los países a los que exportará el producto, para que podamos así considerar e incluir en el informe de ensayos las posibles desviaciones nacionales de países específicos y, de esta manera, asegurar un proceso de comercialización más eficiente”, dijo Francisco Cañas, Director de la División de Safety Regulatory de DEKRA Testing and Certification SAU.

Además del esquema IECEE CB, DEKRA ofrece una amplia gama de servicios de certificación y ensayos de seguridad para productos eléctricos, como ensayos según estándares europeos e internacionales, esquemas internacionales y programas de ensayos de industria como IEC y EN, así como las reconocidas declaraciones de DEKRA: NRTL cDEKRAus Mark para Norteamérica, DEKRA Safety Mark, DEKRA CB report, Type Test Certificate, DEKRA Test Report, DEKRA Inspection of Test Report y DEKRA Attestation of Conformity, entre otros.

Para más información sobre sus servicios o solicitar un presupuesto, contactar con ellos.

Sobre DEKRA

DEKRA ha estado activa en el campo de la seguridad durante casi 100 años. Fundada en 1925 en Berlín como la Asociación Alemana de Inspección de Vehículos Motorizados e.V., es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y administra el negocio operativo del grupo. En 2020, DEKRA generó una facturación por un total de casi 3200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a unas 44.000 personas en aproximadamente 60 países de todos los continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de gestión de siniestros, inspecciones industriales y de edificación, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajos temporales. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro y sostenible. Con una calificación de platino de EcoVadis, DEKRA ahora se encuentra entre el uno por ciento de las empresas más destacadas en sostenibilidad corporativa.

