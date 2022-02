Smartphones: Apple lidera el mercado, pero Android es el sistema operativo más demandado Según un estudio, los terminales asiáticos son los que más interés generan en nuestro país, aunque Apple es la marca más buscada Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 23 de febrero de 2022, 11:52 h (CET) El Mobile World Congress en Barcelona vuelve a abrir sus puertas en su fecha habitual, tras las vicisitudes creadas por la pandemia. La ciudad condal se prepara así para uno de sus grandes eventos, mientras un goteo continuo de multinacionales ya ha confirmado su asistencia, entre ellas Xiaomi, Telefónica, Vodafone, Google, Meta, antigua Facebook, o Samsung, que planea el lanzamiento de una línea de Galaxy Book en el evento.

En el medio, un sector, el de los smartphones, que también se resfrió con la Covid-19, aunque ha sido capaz de recuperar los niveles pre-coronavirus ya en el cuarto trimestre de 2021. En este sentido, el comparador de precios, idealo.es, ha desarrollado un estudio en el que toma la temperatura a esta industria en España y revela que el coste medio de estos dispositivos ha aumentado un 17,1 % en los últimos dos años.





Esta subida ocurre en un momento donde la inflación en nuestro país alcanza posiciones no vistas desde hace 30 años y una crisis por la falta de microchips y semiconductores que sigue entorpeciendo al sector. Si se desglosa por marcas, Apple se lleva la medalla de oro, ya que el precio medio de sus productos se sitúa en los 594 €, una cifra que ha aumentado un 24 % desde 2019, de acuerdo al estudio de idealo. Por su lado, la media de Xiaomi y Samsung, los grandes competidores de la compañía norteamericana, se encuentra en los 256 € y los 496 €. Asimismo, ambas multinacionales también han experimentado un aumento significativo en el coste medio de sus productos en los últimos tres años de un 31 % y de un 45 %, respectivamente.

La eterna lucha: iOS vs Android

A la hora de observar el comportamiento de los españoles respecto a los smartphones, el estudio hecho por idealo pone de manifiesto que,a pesar de ser la marca de móviles analizada con el precio medio más alto, el móvil más demandado en nuestro país fue el iPhone 11 durante ese año, mientras que en lo que va de 2022 el podio se lo lleva el iPhone 13. El gigante estadounidense consigue sus mejores números con el segmento más joven de la sociedad. De hecho, entre los dispositivos más buscados por los centennials, las personas de entre 18 y 24 años, nueve de las diez primeras posiciones están cubiertas por modelos de Apple.

Con todo, Xiaomi y Samsung no se quedan atrás, a pesar de que la brecha que los separa de Apple se va agrandando, tal y como muestran los resultados de idealo. De entre los móviles asiáticos, el POCO X3 Pro de 256GB negro ha sido el modelo más demandado en 2021. Este terminal triunfa en los estratos más adultos de la sociedad y se sitúa como el más buscado por los mayores de 35 años, un segmento de la población en el que la firma de iPhone pierde fuelle. Por su lado, el chaebol surcoreano se consolida como la tercera marca en los bolsillos de los consumidores españoles.

El estudio realizado por idealo concluye afirmando que Apple es la marca de smartphones más demandada en España y se coloca esta medalla de oro en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, Android es el sistema operativo que más se busca en nuestro territorio. Con tan solo sumar las búsquedas de móviles de Xiaomi y Samsung se supera a las del conglomerado de Sillicon Valley. De hecho, los terminales asiáticos son los que más interés generan, en un podio donde los dispositivos norteamericanos y sobre todo europeos se quedan muy atrás.

“Apple sigue manteniéndose, año tras año, como la marca por autonomasia de los smartphones, pero en un hipotético caso en el que las marcas asiáticas se uniesen, la compañía de la manzana perdería su trono” afirma Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, y añade “otro dato a resaltar de esta investigación es que el iPhone 12 se ha quedado opacado por las ediciones impares de la compañía y, por ahora, el iPhone 13 tiene todas las posibilidades de convertirse en el dispositivo telefónico más demandado por los españoles en 2022”. “El Mobile World Congress será el momento ideal para observar qué nos deparará el sector y cuáles serán las líneas de innovación que seguirán las principales marcas” sentencia Aganzo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Smartphones: Apple lidera el mercado, pero Android es el sistema operativo más demandado Según un estudio, los terminales asiáticos son los que más interés generan en nuestro país, aunque Apple es la marca más buscada Los cinco falsos mitos sobre los mobile gamers Un estudio pone de manifiesto, con datos, los errores de percepción más comunes sobre el sector por parte de marcas y agencias Mil gamers se dieron cita en el primer evento presencial de Esports City League en Valencia Se realizaron exhibiciones de varios de los juegos más seguidos del panorama nacional de los esports Ciberseguridad en la crisis Ucrania-Rusia: cómo pueden verse afectadas las empresas Las empresas sin presencia directa en Ucrania deben practicar la defensa en profundidad, como siempre, pero aumentando la vigilancia Las cinco tendencias en el hogar inteligente para 2022 ​Calidad HD, sistemas multiplataformas y ciberseguridad, entre las principales innovaciones tecnologías