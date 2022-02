¿Deben los gobiernos legalizar Bitcoin?

Como moneda, Bitcoin es diferente a sus predecesoras, porque al ser una criptomoneda significa que existe solo digitalmente. Bitcoin es solo virtual o electrónico, por tanto, no puede ir a un cajero automático y retirar bitcoins, además, no puede llevarlos físicamente en su bolsillo. No obstante, puede usar esta criptomoneda para realizar transacciones.

Sin embargo, Satoshi Nakamoto creó Bitcoin para que sirviera como un sistema de pago que permite a las personas y organizaciones realizar transacciones de forma segura y sin revelar datos personales. Además, ningún gobierno o banco central controla esta criptomoneda. Debido a que usa tecnología blockchain, un libro contable público con una base de datos distribuida. Esto significa que diferentes computadoras comparten datos incluidos en esta base de datos en lugar de un solo servidor.

Para usar Bitcoin, tiene que descargar un software llamado billetera digital para almacenar la criptomoneda, de esta forma, tendrá una dirección Bitcoin que puede usar para supervisar sus recursos. Necesita esta dirección para realizar todas las transacciones Bitcoin. Si alguien desea enviar bitcoins a su billetera, usted le comparte su dirección o un código QR para escanearlo y confirmar la transacción, además, los usuarios de Bitcoin pueden crear varias billeteras.

Por qué los gobiernos deberían legalizar Bitcoin

En algunos países, los gobiernos han prohibido Bitcoin y otras criptomonedas, sin embargo, algunas personas creen que los gobiernos deberían legalizar esta criptomoneda. Aquí los motivos.

Libertad de intercambio Entre las razones principales para legalizar Bitcoin está que Bitcoin no rompe ninguna ley estricta. Esta criptomoneda es una moneda alternativa que la gente usa para comprar artículos y pagar servicios. Los gobiernos deberían legalizar esta moneda virtual para facilitarle a las personas la libertad de elegir sus medios de intercambio.

Bitcoin es único Esta criptomoneda no emula a Liberty Dollars, por esto no se parece a la oferta americana. Así que, la gente no puede confundirlo con dólares estadounidenses falsificados. Según las leyes de Estados Unidos, las monedas alternativas pueden existir, siempre que no declaren el título de “moneda de curso legal” y Bitcoin no hace esto.

Contención del Bitcoin Es poco probable que los Estados Unidos y otros Gobiernos apunten a monedas alternativas localizadas más que a monedas con una amplia distribución. Debido a que no existen leyes que dirijan este tema. Esto es evidencia desde los casos de Liberty Dollars y de Ithaca HOUR. Ithaca HOUR es una moneda local legal, por otro lado, Liberty Dollar tiene una distribución más amplia en Puerto rico y los Estados Unidos, también es legal.

Contener monedas alternativas dentro de unos límites o una localización geográfica definida minimiza las oportunidades de pasar desarrollar billetes alternativos como falsificaciones de dólares. Además, estas contenciones hacen que controlar y regular las monedas alternativas sea más fácil. Por lo tanto, Bitcoin se compara a Ithaca HOUR, por esto la gente no puede confundir a Bitcoin con monedas fiduciarias como los dólares estadounidenses, ya que existen dentro de una red.

Por qué los gobiernos deberían ilegalizar Bitcoin

Algunas personas piensan que esta criptomoneda debería ser ilegal. Aquí están las razones para esa opinión.

Mercados negros Ya que Bitcoin no está bajo el reglamento de ninguna autoridad central, muchas personas argumentan que las personas pueden usarlo para hacer transacciones en el mercado negro, con la venta y compra de productos de contrabando.

Evasión de impuestos Algunas personas argumentan que los individuos pueden usar las transacciones Bitcoin para evadir impuestos. Debido a que muchos países no tienen un sistema transparente para fiscalizar las transacciones Bitcoin.

Conclusiones

Bitcoin puede ser un medio de intercambio alternativo, sin embargo, esta moneda digital todavía está en su etapa de desarrollo. Por consiguiente, la red Bitcoin todavía enfrenta desafíos que hacen pensar a las personas que sus gobiernos deberían ilegalizarlo. No obstante, cada vez más gente ha comprendido el potencial y los beneficios de esta criptomoneda y creen que los gobiernos deberían legalizarla.