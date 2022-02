El mercado de la inversión minorista apuesta por Saisho a través de SociosInversores.com

Saisho, la innovadora Art-Tech que está revolucionando la forma de entender la inversión en el mercado del arte, cierra una ronda de inversión de 340.000 euros a través de SociosInversores.com Saisho, plataforma de inversión y formación en arte contemporáneo, ha conseguido sobrefinanciarse alcanzando 340.000€, un 25% más de la cantidad solicitada en el inicio de la ronda que se lanzó en diciembre pasado.

Saisho tiene un futuro muy prometedor y ambicioso y para acelerar todos estos planes, ha decidido abrir ésta ronda de inversión a través de la plataforma líder en equity Crowdfunding SociosInversores.com.

El éxito de esta ronda pone de manifiesto el apetito inversor que hay en nuestro país por este sector. Los inversores se han interesado tanto por formar parte del accionariado de Saisho, como por invertir en arte a través de su plataforma.

El feedback que se ha tenido de los inversores que han participado en la Ronda de Inversión, confirma las investigaciones que venía haciendo Saisho desde sus comienzos: entrar en este sector es complicado y Saisho es una alternativa transparente y fresca para que los inversores puedan acceder a este tipo de activos. Democratizar y profesionalizar un sector del arte que ha sido opaco, elitista y al servicio de las grandes fortunas está en la mentalidad de esta prometedora compañía, cuya ambición en el largo plazo es global.

Esta plataforma les ofrece un portfolio de artistas con una trayectoria artística probada y obras de arte de calidad contrastada. Además, los expertos de la compañía complementan el mercado cotizado y hacen posible la optimización de la inversión mediante el respaldo de los datos en cada tesis de inversión, independientemente de los conocimientos artísticos o financieros del inversor.

Saisho dedicará la financiación obtenida a potenciar las líneas de negocio con las que venía operando, y, además, al lanzamiento de nuevos productos, consolidación de su negocio en Latinoamérica e inicio de la expansión en Reino Unido, Centroeuropa y Estados Unidos.

Saisho nació en 2016 con un claro objetivo: revolucionar el mercado de la inversión en arte.

El sector del arte ha permanecido inmóvil durante los últimos 150 años y tras varias investigaciones de mercado por parte de Saisho, se dieron cuenta de que, por un lado, la mayoría de las personas que invierten en arte no lo entienden en profundidad, y, por otro lado, hay una gran parte de la población a la que le gustaría adquirir obras pero no lo hace por miedo a que no tengan valor.

A partir de estas investigaciones, Saisho desarrolló una plataforma para cambiar radicalmente la forma de invertir en arte contemporáneo.

Por ello, Saisho a día de hoy ofrece servicios de asesoría en torno a la inversión en obras de arte contemporáneo, donde, la formación a los clientes, es parte fundamental para la compañía. De esta forma, hace más accesible la inversión en arte, un sector tradicional y opaco, a través de una plataforma que aporta transparencia y trazabilidad a la inversión, además de un modelo de valoración de activos artísticos soportada por una combinación de big data y conocimiento de la dinámicas del sector

Saisho cuenta con unos datos históricos inmejorables: ha duplicado anualmente la facturación desde el inicio, cuenta con una generación de caja neta mensual, tiene márgenes EBITDA crecientes, tiene muchas ventajas competitivas como el know-how de producto, de mercado y de clientes y cuenta con unas elevadas barreras de entrada a nuevos competidores en el nicho donde ellos operan.

Estamos seguros de que esta compañía especializada en la inversión en arte, dará que hablar en los próximos años.