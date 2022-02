Para hacer frente a la soledad en el envejecimiento Helduari Komunitatea presenta su programa

Arrancará el próximo 14 de marzo e integra 10 charlas online y 3 mesas redondas en las que se abordarán cuestiones relacionadas con el cuidado del cuidador, los cambios en la vida a medida que se cumplen años, sexualidad, el hogar del futuro, las adicciones, la intergeneracionalidad, el DAFO de la vejez, etc Helduari Komunitatea cuenta con el respaldo del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Adinberri y está impulsada por Oniversity, Bat Bi ta Hiru y el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), con el patrocinio de Bexen Medical.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en la web: helduari.eus en el teléfono +34 625 02 36 96 o enviando un correo electrónico a info@helduari.eus

Bajo el lema “Lidera tu momento”, el objetivo de Helduari Komunitatea es mejorar el cuidado de la salud física, mental, social y emocional de personas mayores de 55 años de Gipuzkoa, mediante su participación activa, interactuando y aprendiendo con personas expertas y promoviendo el liderazgo sobre su futuro.

Ya se ha hecho público el programa, que se desarrollará del 14 de marzo a junio de 2022, y continúan abiertas las inscripciones para las personas interesadas en sumarse a Helduari Komunitatea de manera gratuita en la web: www.helduari.eus Para formar parte de la comunidad Helduari basta con tener más de 55 años y vivir en Gipuzkoa. Las personas interesadas pueden además recibir ayuda en el proceso de inscripción llamando al +34 625 02 36 96 o enviando un correo electrónico info@helduari.eus

El lema de Helduari Komunitatea es “¡Lidera tu momento!” y va a dinamizar y apoyar los retos que se identifiquen conjuntamente, primero con conocimiento, pero también con espacios para la participación, la innovación, el diálogo y la confianza.

Todas las personas participantes recibirán desde la organización atención personalizada, propiciando a través de las actividades la interacción y debate en una comunidad virtual, y que ello facilite la posibilidad de que cada participante pueda identificar retos personales y colectivos para mejorar su salud física y mental.

A lo largo del programa se abordarán cuestiones relacionadas con los cuidados no profesionales, salud mental, sexualidad, adicciones, promoción de la salud, imagen de la persona mayor, relaciones intergeneracionales, primeros auxilios y se compartirán experiencias vitales. Asimismo, en tres mesas redondas se trabajarán cuestiones relacionadas con el hogar del futuro, la investigación en envejecimiento, y las finanzas personales.

El proyecto está cofinanciado por la el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Adinberri y cuenta con el patrocinio de Bexen Medical. Asimismo, colaboran Tecnalia y AIUTA (Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad).

PROGRAMA

14 de marzo. 17:30 horas.

La “carrera” del cuidado

Si quieres cuidarle bien aprende a cuidarte tú

Ponente: Irene Duo Trecet, enfermera.

21 de marzo. 17:30 horas.

Prepárate para el resto de tu vida

¿Cómo cambia tu vida a medida que cumples años? ¿Cómo prepararte para que todo ello te haga crecer?

Ponente: Borja Gil, enfermero especialista en Salud Mental

28 de marzo. 17:30 horas.

Las edades del sexo, ¡no te pongas límites!

Todo está en tu cabeza. Conoce tu cuerpo. El sexo no tiene edad.

Ponente: Alba Parrado, matrona.

31 de marzo. 17:30 horas.

Mesa Redonda: El hogar de nuestro futuro: evolución del concepto, tecnologías, y su entorno.

Ponente Tecnalia

4 de abril. 17:30 horas.

Uso o esclavitud, claves para identificar las adicciones

Profundizamos en las claves para poder ayudar a personas con adicciones

Ponente: Borja Gil, enfermero especialista en Salud Mental

11 de abril. 17:30 horas.

¡Apúntate a todas! Haz vida social

El DAFO de la vejez: Seguro que sabes las debilidades (D) y posiblemente también las amenazas (A), ¿Qué tal si aprovechamos las fortalezas (F) e identificamos las oportunidades (O)?

Ponente: Inmaculada Sánchez, enfermera

25 de abril. 17:30 horas.

Experiencia vital: de la vida no me jubilo

La vida no acaba en la jubilación

Ponente: Javier Fernández de Troconiz (Secot)

28 de abril. 17:30 horas

Mesa Redonda: La investigación en envejecimiento: Principales avances y aplicación a nuestras vidas

2 de mayo. 17:30 horas

Los fabulosos 60, ¡rompiendo años!

Una generación con mejor calidad de vida que sus antepasados que huye de estereotipos y reivindica su imagen real de salud y talento.

Ponente: Agustín Mendiburu, enfermero.

9 de mayo. 17:30 horas.

Hacia un nuevo modelo de relación social: la intergeneracionalidad como un activo comunitario

El derecho a ser diferentes y el placer de comprendernos: rompiendo barreras y estereotipos

Ponente: Naia Hernantes, enfermera, profesora en la UPV/EHU.

16 de mayo. 17:30 horas.

SOS a partir de los 55: Todo lo que debes saber

Que las emergencias no te paralicen. Aprende a actuar

Ponente: Gema Vicuña, enfermera de Urgencias.

23 de mayo. 17:30 horas.

Tu vejez también depende de ti

Sé parte activa de tu salud para disfrutar de un envejecimiento saludable.

Ponente: Jaione Elexpuru, enfermera especialista en Geriatría.

26 de mayo. 17:30 horas.

Mesa Redonda: Finanzas Personales para personas mayores longevas: Aspectos fundamentales, nuevas tendencias e instrumentos, oportunidades y riesgos.

¿Se quiere empezar a crear ya un nuevo futuro?

Apuntarse a Helduari Komunitatea en este link

Helduari Komunitatea en Redes Sociales: Facebook Instagram Linkedin