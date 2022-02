El expolio une Tras la muerte del Dictador emergió dictadura financiera, cuyo interés siempre ha sido la «mercantilización» de las empresas públicas José Enrique Centén

martes, 22 de febrero de 2022, 10:10 h (CET) Los trepas que acceden a los cargos políticos de forma torticera, terminan convirtiéndose en miserables buscadores del enriquecimiento propio, así lo demuestra cierto partido político cuyos miembros dicen ser «hombres de honor», curiosa la coincidencia con el significado de «Mafia».

En el extremo occidental de Europa el «Capo» de una familia cuyo ascenso fue fruto del verdadero «Capo di tutti capi», el Poder Financiero, que lleva patrocinando a un partido conservador desde 1975. Tras la muerte del Dictador emergió dictadura Financiera, cuyo interés siempre ha sido la «mercantilización» de las empresas públicas, poco tiempo transcurrió en llevarse a cabo y fue con la llegada al poder del personaje más abyecto y traidor a unas siglas políticas, se inició el expolio español en 1986 con la compañía Gas y Electricidad, S.A. (GESA), y la aparición de las «puertas giratorias» como pago, político que fue nombrado posteriormente miembro del Consejo de Administración de la nueva empresa durante cinco años.

Pasaron años con las privatizaciones, pero en el año 2014 surge un movimiento social nuevo que se convirtió en partido político, el Poder Financiero vio peligrar sus privilegios, y cuando el partido heredero del franquismo cambió de líder, constató que no convenía al ser un personaje oscuro tanto por su ascenso al poder, como en su carrera de Derecho. La Banca apostó por un becario y se equivocaron, al cabo de un tiempo demostró ser el más descarado miserable político, le apoyaron creyendo contrarrestar al líder surgido en el 2014, quizás el mejor político español en décadas, persona que defiende lo Público frente a lo Privado, impuestos según ingresos y fortuna, abolir la ingeniería financiera, potenciar la Sanidad, Educación, Servicios Sociales…

Ahora al Poder Financiero solo tiene un personaje flojo y disperso, sus consignas políticas manidas repetidas una y otra vez, confirmando su intelecto, el de los asesores, y viendo un futuro corto cuando una Licenciada pero segundona de su partido le hace sombra en una de las parcelas del poder, entregando cientos de contratos de forma digital, la ambición de esta hIDrA, cual serpiente policéfala es hacerse con el puesto del flojo, y cuando este tuvo la pretensión de expulsarla, los otros pastores le «aconsejaron» que no era bueno para la «familia», se retractó el flojo firmando su muerte política, aunque la «lista» que no significa inteligente, desee acceder a la jefatura del partido, es solo una marioneta sin criterio, es humo de un día.

Más cuando un dueño de otra parcela del territorio e inteligente, del gusto de la cuerda Financiera, como buen gallego -no se sabe si sube o baja-, apoya o aconseja a los dos contendientes de forma muy sutil, y tanto la serpiente como el «calzonazos» no miden el alcance del gallego, se hará de rogar, pero más pronto que tarde será él «El Jefe» del partido que defiende bien los intereses Financieros, seguirá el expolio de la Nación, para regocijo del resto de los pastores del redil como miserables políticos que son, pensando en las las puertas giratorias.

