Ventajas de domiciliar tu nómina

martes, 22 de febrero de 2022, 09:50 h (CET) Existen numerosos tipos de cuentas bancarias en función de los múltiples servicios que ofrecen, como por ejemplo las cuentas corrientes o las cuentas de ahorro, pero cuando se consigue un contrato de trabajo lo más aconsejable es abrir una cuenta nómina, dado que ofrece diversos beneficios a los usuarios, tal como se verá a continuación.

¿Cuáles son los principales beneficios que puedes recibir al domiciliar tu nómina en el banco?

Como su propio nombre indica, una cuenta nómina es aquella que está destinada a recibir la nómina de manera mensual, ya sea el sueldo de un trabajador asalariado, una pensión o cualquier otro tipo de subsidio que se recibe de manera regular.

Ahora bien, estas cuentas suelen ofrecer una serie de beneficios a aquellas personas que se deciden a abrir una. A continuación, explicamos detalladamente cuáles son estas ventajas que suelen ir asociadas a las cuentas nómina.

En primer lugar, uno de los grandes beneficios de domiciliar tu nómina en un banco es la capacidad de abrir dicha cuenta y realizar algunas operaciones sin ningún tipo de comisión o con una comisión más reducida, como por ejemplo puede suceder con las transferencias bancarias.

Otro posible gran beneficio de domiciliar la nómina que ofrecen algunas entidades se basa en la posibilidad de conseguir una tarjeta de crédito de forma totalmente gratuita, sin ningún coste por la emisión y/o renovación. Además, estas tarjetas pueden incluir una ventaja añadida, como descuentos en determinadas tiendas o gasolineras. En estos casos, es importante conocer bien las condiciones, puesto que en algunas ocasiones la tarjeta es únicamente gratuita por un período de tiempo, que suele ser un año, a partir del cual tiene un coste por su renovación.

Por último, al tener una cuenta nómina en un banco, este podría ofrecer mejores condiciones para otros productos bancarios, ya que al conocer nuestros ingresos y nuestros gastos, la entidad puede ofrecernos servicios a medida, como por ejemplo seguros con algún tipo de descuento o bien hipotecas con un tipo de interés bonificado.

¿Qué pasos se deben seguir para domiciliar una nómina?

Antes de decidirte a abrir una cuenta nómina, es necesario que conozcas los requisitos que los bancos suelen solicitar a sus clientes para poder llevar a cabo esta gestión:

En primer lugar, es posible que el valor de la nómina domiciliada pueda o no requerir de un mínimo para acceder a sus beneficios. Es importante que te asegures bien sobre esto.

Los bancos, en ocasiones, solicitan como requisito para conseguir los beneficios previamente mencionados, la realización de un número mínimo de gastos con la tarjeta bancaria asociada a la cuenta nómina. Comprueba si tu banco exige ese número mínimo.

Una vez hayas analizado todos los requisitos, es momento de abrir tu cuenta nómina. El proceso es muy sencillo y similar a otro tipo de cuentas bancarias, la entidad te solicitará algunos datos personales y te entregarán un contrato. Como en cualquier otro tipo de documento oficial, debes leerlo con atención y fijarte en todas las condiciones antes de firmar.

Muchos bancos ofrecen también la posibilidad de abrir una cuenta nómina a través de su web o aplicación móvil. Para ello, deberás indicar una serie de datos personales, como nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento, etc. A continuación, dispones de los documentos contractuales necesarios para la apertura de la cuenta.

Por último, una vez abierta la cuenta nómina, el siguiente paso es entregar los datos, es decir, el número de cuenta completo, a la empresa que emite la nómina que deseas domiciliar. A partir de ese momento, comenzarás a recibir el salario cada mes en la nueva cuenta y a disfrutar de todos los beneficios que te haya ofrecido tu entidad bancaria.

Estas son todas las ventajas que se suelen ofrecer al domiciliar una nómina en una entidad bancaria, no está nada mal, ¿no crees?

