El mercado de relojes de lujo de segunda mano como primera opción de compra, por Pawn Shop

lunes, 21 de febrero de 2022, 14:19 h (CET) En la actualidad, muchos usuarios, a la hora de comprar un reloj de lujo, optan por el mercado de relojes de segunda mano como primera opción de compra. Pawn Shop, la casa de empeños de Madrid, desvela las claves de este fenómeno Los relojes de lujo además de representar uno de los principales complementos de la moda masculina y femenina, constituyen una interesante forma de inversión que puede experimentar una revalorización con el paso del tiempo.

Y es que los relojes de lujo, suelen ser piezas de joyería, elaboradas con metales preciosos como el oro y el platino, incorporando externamente o en su maquinaria piedras preciosas como el diamante, el zafiro el rubí o la esmeralda, entre otros; auténticas piezas únicas apreciadas por coleccionistas y amantes de lo exclusivo.

La exclusividad de determinadas marcas, modelos y ediciones limitadas, hacen que comprar algunos de estos relojes se convierta en una tarea casi imposible, dadas las interminables listas de espera que suelen gestionar los fabricantes.

"Muchos relojes de lujo de las principales marcas, tal y como salen del fabricante acaban en nuestra tienda, adquiriendo precios de salida que pueden multiplicar hasta cuatro veces su precio original" desvelan Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, los jóvenes empresarios al frente de Pawn Shop, el principal establecimiento de compra y venta de relojes de lujo de segunda mano de España, ubicado en el madrileño Paseo de la Habana, número 62.

Modelos más demandados por el mercado de segunda mano

Vendedores, usuarios y coleccionistas de relojes de lujo de todo el mundo, conocen bien los modelos de relojes de lujo que han lucido las más prestigiosas muñecas del globo terráqueo, desde famosos actores, deportistas de élite, hasta empresarios de éxito y altos mandatarios. Tratándose de relojes de lujo, son codiciados objetos de deseo que denotan un poder adquisitivo holgado y un estatus social elevado.

"Los relojes Rolex, constituyen uno de los principales atractivos de nuestra tienda, gozando de una gran demanda que hace que tal y como entre una nueva pieza de cualquiera de los modelos más codiciados sea vendido a lo largo del mismo día: GMT Master II (de bisel bicolor negro y azul, conocido popularmente como Batman, o Pepsi si el bisel es azul y rojo, o Coke si el bisel es negro y rojo), Cosmograph Daytona (el Rolex Panda por esfera blanca y su bisel negro), Submariner (conocido como Hulk, por su llamativo color verde tanto de la esfera, como del bisel cerámico, aunque si la esfera es oscura, recibe el nombre de Starbucks), Explorer, Milgauss, Datejust, etc. Tenemos una lista de espera de clientes que buscan modelos concretos de Rolex o que están abiertos a adquirir cualquiera de las piezas que lleguen" concluyen desde Pawn Shop, establecimiento que pone a disposición de sus clientes un amplio muestrario de relojes de lujo de segunda mano, de marcas de prestigio como: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille, etc. Además de relojes, esta empresa tiene un importante volumen de transacciones mensuales de diamantes, plumas estilográficas, joyas de oro y hasta bolsos de lujo.

