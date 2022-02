Colágeno y Triptófano con Melatonina, los nuevos productos de éxito de Aldous Bio Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de febrero de 2022, 14:53 h (CET)

La start-up española Aldous Bio ha lanzado dos nuevos productos con formulaciones avanzadas: su Colágeno Hidrolizado con Ácido Hialurónico, Coenzima Q10, Zinc y Vitaminas y su L-Triptófano con Melatonina, Magnesio, Espirulina y Vitaminas. Ambos están disponibles en su página web y diferentes marketplaces como Amazon, Planeta Huerto, Promofarma, Herbolario Navarro, Veritas, Smartfooding, Nutritienda, Primor, Holland & Barret, Pronadis y Naturitas. Se han convertido rápidamente en sus productos más vendidos gracias a los resultados que aportan en la mejora del descanso, la reducción del estrés, el mantenimiento de los huesos y el cuidado de la piel para retrasar el envejecimiento.

Estos productos dan solución a la situación actual de ansiedad y estrés que están sufriendo muchas personas y mejoran su calidad de sueño y descanso. Además, ayudan a minimizar el desgaste que mucha gente sufre con el paso de los años en articulaciones, huesos y sistema cardiovascular y aportan la suficiente energía para el adecuado desarrollo de las actividades diarias.

Las propiedades del Colágeno y el Triptófano con 1,78 mg de Melatonina Aldous Bio El triptófano es uno de los 20 aminoácidos esenciales para el cuerpo, los cuales no pueden ser sintetizados por el propio organismo, sino que las únicas fuentes directas para obtenerlos son la alimentación y la suplementación. El consumo de triptófano ayuda a generar serotonina, un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo y el equilibrio emocional, aliviando así el estrés, ansiedad o irritabilidad. El Triptófano de Aldous Labs, al contar además con Magnesio, Espirulina, Vitaminas del grupo B y Melatonina, que funciona como un calmante natural, ayuda a combatir el insomnio, dormir mejor y conseguir un buen descanso y relax.

Por otro lado, el colágeno es una proteína encargada del grado de firmeza y elasticidad de músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, etc. Con el transcurso de los años, la producción de colágeno se reduce notoriamente, lo que causa la pérdida de la flexibilidad y elasticidad de la piel − provocando arrugas y líneas de expresión −, dolores en las articulaciones y músculos, osteoporosis, molestias en dientes y encías, etc.

El Colágeno Hidrolizado con Ácido Hialurónico, Coenzima Q10, Zinc y Vitaminas A, C, D y B12 de Aldous Labs mejora la densidad de los huesos para mantenerlos fuertes, previene el deterioro de los cartílagos y la inflamación, reduce el dolor articular y los demás síntomas de desgaste. Además, acelera la recuperación de lesiones y contribuye al mantenimiento, cuidado, hidratación y elasticidad de la piel, combatiendo así los signos del envejecimiento.

La forma de adquirir productos Aldous Bio Dentro de su página web y diferentes marketplaces, se puede adquirir una larga lista de productos ecológicos y suplementos alimenticios como el Colágeno y el Triptófano con Melatonina, Espirulina, Cúrcuma con probióticos, Maca, artículos de cosmética natural con CBD y muchos más.

Aldous Bio utiliza envases metálicos reutilizables en lugar de botes de plástico, ya que es la opción más adecuada para la salud de las personas y la del planeta. A estos envases se les puede dar una segunda vida, pues el metal se puede usar una y otra vez y es muy resistente al paso del tiempo. Este material es la mejor forma para conservar alimentos, ya que proporciona seguridad al no contener sustancias tóxicas como el bisfenol A y ftalatos presentes en los botes de plástico.

Esta joven start-up busca desde 2018 mejorar la vida de las personas y de las generaciones futuras, comercializando productos de máxima calidad, sostenibles económicamente y respetuosos con el medioambiente producidos en España. Aldous Bio muestra que es posible crear una filosofía empresarial que se sustente sobre la idea de que, para fabricar y comercializar productos de calidad, no es necesario causar ningún tipo de perjuicio al planeta.



