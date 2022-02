Las mejores criptomonedas para 2022, por INICIATIVA EMPRESARIAL

Con el nuevo año, los entusiastas de la industria se preguntan cuáles son las mejores criptodivisas a tener en cuenta en 2022 si no se produce ningún acontecimiento de conflicto en Europa, por ejemplo. Antes de nada, es importante aclarar que este artículo no es un consejo de inversión, es meramente informativo Hay grandes expectativas de que el mercado de la moneda digital vuelva a expandirse en los próximos meses, impulsado por una serie de factores: la introducción de normas específicas para los activos digitales, la consiguiente expansión de los servicios relacionados con las finanzas descentralizadas y, sin olvidar, la iniciativa empresarial de grandes negocios hacia el uso de Bitcoin u otras criptodivisas para transferir grandes sumas de dinero.

Entre las criptodivisas más interesantes para vigilar en 2022 se encuentran, por supuesto, los activos digitales con mayor capitalización de mercado, seguidos de las criptomonedas con un valor más bajo, pero con un excelente potencial de crecimiento a largo plazo.

Según expertos de Impulso Empresa consultados, este debate no es un estímulo para invertir, comerciar o comprar criptomonedas, sino una recopilación de opiniones y predicciones de los principales expertos del mercado, en ningún caso es un consejo de inversión.

Las mejores criptomonedas para 2022

1. Bitcoin (BTC)

2. Ethereum (ETH)

3. Solana (SOL)

4. Polkadot (DOT)

5. Tether (USDT)

6. Polygon(MATIC)

7. Decentraland (MANA)

8. The Sandbox (SAND)

9. Terra (LUNA)

10. Avalanche (AVAX)

1. Bitcoin (BTC)

Como en años anteriores, el Bitcoin podría seguir siendo la primera opción de los inversores en 2022. Durante el año 2021, el BTC vio aumentar su valor en un 60%, y en noviembre se alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 68.000 dólares.

Predecir las tendencias futuras siempre ha sido un gran reto para los analistas, sin embargo, muchos creen que en 2022 el Bitcoin podría superar sus máximos actuales y estabilizarse en torno a niveles muy atractivos a final de año.

La posible adopción por parte de Estados Unidos de una legislación sobre el BTC, y la oferta en los mercados financieros de nuevos instrumentos derivados centrados en el criptoactivo, son sólo algunos de los factores que podrían facilitar el fortalecimiento del Bitcoin en los próximos 12 meses.

Obviamente, la continuación de la tendencia alcista de la criptodivisa puede verse afectada negativamente por las prohibiciones adoptadas por países como China o Rusia, aunque esta última aún no ha emitido ninguna restricción oficial a la minería o a las transacciones de moneda digital. Está claro que los ojos de las finanzas mundiales permanecerán en el Bitcoin durante mucho tiempo.

2. Ethereum (ETH)

Al igual que el Bitcoin, los expertos también predicen un año dorado para Ethereum. La criptodivisa lanzada por Vitalik Buterin en 2015 cerró 2021 con una nota alta: desde principios de año, ha ganado más del 400% frente al dólar estadounidense, y su crecimiento ha encontrado menos obstáculos que el de BTC.

En 2022 se completará la actualización por la que ETH cambiará al protocolo de prueba de participación, que reducirá los costes de las transacciones y el consumo de energía de los ordenadores utilizados actualmente para minar Ethereum.

El ascenso de la moneda también se vería impulsado por el desarrollo del ecosistema DeFi y el mercado NFT, en el que la blockchain de Ethereum desempeña un papel importante.

3. Solana (SOL)

Solana fue una de las grandes revelaciones de 2021: entre enero y diciembre el valor creció más de un 10.000%, y las perspectivas para 2022 parecen igualmente prósperas.

El destacado rendimiento de Solana se debe principalmente al uso de su blockchain para la creación de aplicaciones descentralizadas (también llamadas 'dApps') y tokens no fungibles.

La velocidad con la que se ejecutan las transacciones en la red de Solana es otro factor a tener en cuenta, ya que se pueden validar más de 65.000 transacciones en un solo segundo. Muy atractivo para la gente de expansión y negocios.

La criptomoneda tiene todas las credenciales para ser uno de los principales 'Ethereum killers' de 2022, un término utilizado por los inversores para describir las altcoins que representan una alternativa a Ethereum en sus diversos campos de aplicación.

Algunos analistas creen que, a largo plazo, Solana sigue siendo alcista y podría superar los 300 dólares a finales de año.

4. Polkadot (DOT)

El precio del Polkadot comenzó el año 2022 ligeramente al alza, aunque el precio actual de la criptomoneda todavía está lejos de los máximos vistos en meses anteriores.

Polkadot es una criptomoneda interesante: su tecnología permite la creación de parachains, es decir, blockchains paralelas e independientes que dependen del proyecto central sólo para ciertos procedimientos, como la validación de las transacciones.

La posibilidad de establecer una conexión entre las distintas redes gracias a Polkadot es motivo suficiente para esperar que aumente en los próximos meses. Las previsiones a largo plazo apuntan a que el precio de cada DOT volverá a superar los 50 dólares, y los más optimistas consideran que se situará en 100 dólares a finales de año.

5. Tether (USDT)

Tether también estará en las carteras de muchos inversores en 2022. La vinculación de la moneda estable con el dólar estadounidense proporciona una buena protección contra la excesiva volatilidad del mercado y también garantiza una buena liquidez en las carteras.

Desde principios de año, Tether ha mantenido una capitalización de mercado de más de 60.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las 5 principales criptomonedas del mercado.

Sin embargo, la compra de USDT no está exenta de riesgos, ya que el aumento de la inflación en EE.UU. puede deteriorar el poder adquisitivo de la moneda a la que está vinculado Tether.

Algunos analistas también han destacado el impacto de la regulación estadounidense en la empresa de stablecoin, que acabó en el centro de una serie de disputas con los reguladores estadounidenses ya en 2021.

Por lo tanto, el consejo sigue siendo considerar la compra de Tether con mucho cuidado, al igual que cualquier otro token en el mercado.

6. Polygon (MATIC)

Nacida en 2017 en pleno auge de las Ofertas Iniciales de Monedas, la criptomoneda Polygon ofrece muchas características interesantes para crear aplicaciones descentralizadas y Blockchain perfectamente escalables y compatibles con la red ETH.

Polygon se está haciendo un hueco en las finanzas descentralizadas y el token MATIC se utiliza tanto como herramienta para validar las transacciones en la red como moneda con la que pagar las tasas para desarrollar proyectos en su Blockchain.

En comparación con Ethereum, MATIC utiliza el protocolo PoS y en su red se pueden ejecutar más de 60.000 transacciones por segundo. A largo plazo Polygon será sin duda una criptografía a tener en cuenta si se quiere lanzar un proyecto DeFi y en 2022 no se puede descartar una rentabilidad superior a los 3 dólares, el máximo histórico de MATIC.

Otro factor importante que no debe pasarse por alto es que la blockchain de Polygon se utiliza no solo en Ethereum, sino también en OpenSea , que ahora es considerado por muchos como el principal mercado de NFT, y que la creación de NTF a través de la blockchain de Polygon es una opción adoptada por muchos usuarios ya que no requiere ningún gasto, a diferencia de lo que ocurre con ETH.

7. Decentraland (MANA)

Decentraland es la criptomoneda vinculada a la plataforma de realidad aumentada del mismo nombre que ofrece a sus poseedores la posibilidad de vender o comprar activos digitales como parcelas virtuales o gadgets para mejorar la apariencia de su avatar.

El token MANA utiliza la blockchain de ETH y su propietario puede participar en el gobierno de la plataforma.

En los últimos meses, el valor de esta criptodivisa ha subido más de un 4.000%, en parte debido a las noticias sobre el desarrollo del metaverso por parte de Meta y otras grandes empresas tecnológicas estadounidenses. La criptodivisa de Decentraland puede comprarse en los principales intercambios, lo que sugiere que aumentará en el futuro a medida que crezca la demanda del mercado.

8. The Sandbox (SAND)

Siguiendo con el metaverso, sin duda será interesante vigilar los tokens de la plataforma de videojuegos The Sandbox, que registró uno de los mejores rendimientos en 2021 con un incremento del 14.563%.

Al igual que Decentraland, The Sandbox también ofrece a los usuarios la oportunidad de ganar dinero vendiendo productos o servicios digitales en su mercado.

Quienes participen en la experiencia de juego podrán hacerse con parcelas o artilugios para mejorar el diseño de su avatar, recursos que se ofrecen en forma de NFT.

La moneda digital SAND utiliza la Blockchain de Ethereum, y como es una altcoin basada en PoS es posible ganar porciones de ella manteniéndola en la cartera. Las estimaciones optimistas sobre SAND también tienen en cuenta el posible lanzamiento de proyectos DeFi en el juego.

9. Terra (LUNA)

La popularidad de Terra aún no es comparable a la de otras monedas virtuales relacionadas con las finanzas descentralizadas, sin embargo, en 2021 el precio de los tokens LUNA subió más de un 16.000% hasta los 100 dólares.

El análisis de las series temporales muestra que Terra no está fuertemente influenciada por el rendimiento de Bitcoin, lo que la convierte en una compra potencialmente a la que recurrir en caso de una caída importante de la criptodivisa líder del mercado.

La blockchain de Terra puede emitir múltiples monedas estables y facilitar la tokenización de activos financieros. Como este proyecto está muy relacionado con la financiación descentralizada, es probable que crezca en el nuevo año. Los tokens LUNA podrían volver a superar los 100 dólares a largo plazo, por lo que muchos entusiastas de las criptomonedas recomiendan vigilarlos.

10. Avalanche (AVAX)

Avalanche es otro "Ethereum killer" que destacó en 2021 y tiene todas las credenciales para continuar su carrera en 2022.

Es una criptomoneda que da acceso a varias características para las finanzas descentralizadas, como la tokenización de activos, la creación de contratos inteligentes y la Blockchain privada.

De manera similar a Polkadot, Avalanche también pretende facilitar el intercambio de información entre diferentes Blockchains. Además, quienes deseen ganar tokens AVAX pueden realizar staking, mientras que no es posible, al menos por el momento, minar el cripto.

Dado su carácter innovador, algunos analistas creen que esta criptografía debería mantenerse en observación en el futuro.