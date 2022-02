Perfiles más demandados en España Comunicae

jueves, 17 de febrero de 2022, 11:08 h (CET) Para Adecco Staffing, la división del Grupo Adecco que ofrece soluciones de trabajo temporal, selección directa, RPO, estructuras onsite, formación y consultoría de RRHH, estos son los perfiles que buscan ahora mismo las empresas españolas Según la última Encuesta de Población Activa, en nuestro país la tasa de paro se sitúa en un 13,3%. Aunque elevada aún, es 1,2 puntos porcentuales menor que la que mostraba en el trimestre anterior.

Sin embargo, paradójicamente, el 52,9% de los directores/as de recursos humanos de nuestro país reconoce tener problemas a la hora de reclutar talento para su compañía, porcentaje que, si bien sigue siendo muy alto, supone un descenso de 28 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Y es que los ERTES, el aumento de la tasa de paro durante los meses más duros de la pandemia, las restricciones de horarios y movilidad, y la incertidumbre hicieron que cayesen las contrataciones y que los candidatos estuviesen más dispuestos a moverse de sector o a trabajar desempeñando otras funciones o con otras condiciones. Aun así, en algunos ámbitos sigue siendo patente la dificultad para casar oferta y demanda de trabajo. En nuestro país, existen varios sectores donde reclutar candidatos es especialmente arduo, lo que convierte a esos perfiles en los profesionales ideales para las empresas.

En este contexto, Adecco, líder mundial en gestión de recursos humanos, de la mano de su división Adecco Staffing (que ofrece soluciones de trabajo temporal, selección directa, RPO, estructuras onsite, formación y consultoría de RRHH) quiere mostrar qué sectores de actividad están buscando candidatos de forma más intensa en cada autonomía y lo presenta en su Informe Adecco sobre Perfiles más demandados.

Si bien cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, hay ciertos perfiles que se están viendo más afectados por esta escasez a nivel general en todo el país. Es el caso de los/as profesionales del ámbito IT (que llevan años siendo los puestos más difíciles de cubrir).

También del personal sanitario (si bien siempre han sido profesionales muy buscados, con el estallido de la crisis sanitaria son más demandados que nunca a cualquier nivel: auxiliares, DUES, médicos/as, técnicos/as de laboratorio en la parte de Lifescience…).

Es el caso de los perfiles técnicos y/o con titulación de FP asociados al desarrollo de la Industria y la Construcción como electromecánicos/as, carretilleros/as, soldadores/as, oficios, encofradores/as, ferrallistas, albañiles, operarios/as para el sector de la alimentación, técnicos/as de calidad y de mantenimiento.

También, para perfiles cualificados asociados al desarrollo de los Servicios como comerciales y administrativos/as con idiomas, teleoperadores/as, y personal de hostelería (este mismo verano pudo verse la falta de personal cualificado para cubrir la alta demanda de puestos que la campaña de verano trajo asociada); y también, en general, ingenieros/as. De hecho, muchos de estos perfiles gozan de lo que técnicamente se denomina pleno empleo.

Detrás de esta carencia existen varias razones que explican la situación y que tienen diferente origen y ámbito de actuación. Por ejemplo, la escasez de perfiles cualificados y bien formados en ciertos ámbitos (la Formación Profesional tiene una alta demanda, muy por encima de la oferta existente, por ejemplo y ya es más solicitada en las ofertas de empleo que las titulaciones universitarias, o de los perfiles tecnológicos, en continuo cambio y sin suficientes titulados para cubrir la demanda del mercado), los turnos cambiantes para determinados puestos, el dominio de idiomas -cada vez más se solicita el conocimiento de una tercera lengua-, la búsqueda de candidatos muy especializados, y los salarios poco competitivos en algunas regiones y para posiciones concretas, así como la falta de relevo generacional en sectores como el agrario o la construcción, que no han sabido presentarse cómo suficientemente atractivos para las nuevas generaciones, están provocando esta escasez de talento que en algunas autonomías es crítica.

Si se habla de sectores concretos, sin duda, la hostelería, la Sanidad, logística y transporte, distribución y retail, el sector agroalimentario, el sector TIC, aeropuertos y puertos en determinadas regiones, la banca, el área comercial, la automoción, el sector de Contact Center… están demandando mano de obra en estos momentos.

En este contexto, para todas aquellas personas que están planteándose su futuro laboral, así como para aquellas en situación de desempleo que quieren reorientar su carrera profesional, en este informe encontrarán aquellos perfiles que las empresas necesitan incorporar, la mayoría de los cuales gozan de pleno empleo o tienen un índice de inserción laboral muy elevado. Son los perfiles que más están demandando las empresas en estos momentos de manera más urgente y con mayor volumen de demanda.

Los perfiles con más tirón por CC.AA.

Como ya se ha mencionado, existen profesiones que gozan de una alta demanda en la mayoría de regiones de nuestro país como los perfiles sanitarios, profesionales del sector IT, técnicos/as de mantenimiento, personal de hostelería, operarios/as (industriales, agrarios) o manipuladores/as de alimentos.

Sin embargo, existen autonomías con características propias en la demanda y contratación que las diferencian del resto. Es el caso de Galicia, donde uno de los perfiles más demandados es el de estibador/a o el caso de Aragón donde existe una alta demanda de operarios/as tanto industriales como agrarios. Lo mismo sucede con Canarias donde el personal de handling del sector aeroportuario o los conductores/as son una de las profesiones estrella mientras que en la Comunidad Valenciana despunta la demanda de perfiles tecnológicos, técnicos de calidad o comerciales con idiomas.

En Baleares destacan los especialistas en customer experience o los administrativos con idiomas mientras que en la Comunidad de Madrid sobresalen los técnicos de prevención de riesgos laborales y en Cantabria los administrativos con idiomas. En La Rioja los conductores/as son de los más solicitados, en Asturias los teleoperadores/as y en Castilla y León los técnicos de calidad.

En la Región de Murcia, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana se demandan ingenieros/as mientras el perfil de soldador/a es muy demandando en Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y País Vasco.

