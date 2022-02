Estas son las fechas más buscadas para casarse en 2022 Septiembre se posiciona como el mes favorito para dar el ‘sí, quiero’ Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de febrero de 2022, 11:26 h (CET) En pleno mes del amor, las ganas de celebrar este sentimiento van ‘in crescendo’. Sin embargo, las parejas españolas parece que mantendrán estas ganas de celebrar durante todo el 2022. Y es que las agendas de los proveedores del sector de las bodas están a rebosar para todo este año y ya empiezan a llenar las del 2023.

Fotografía de Caliq



Según datos de la web líder especializada en bodas, Bodas.net, que pertenece al grupo internacional The Knot Worldwide, se espera un aumento del 20% de bodas respecto al 2019, último año de actividad normal para el sector. Todo apunta a que este 2022 va a convertirse en un año sin precedentes para estas celebraciones y que Cupido va a trabajar más allá del día de San Valentín. Y es que, justo ese día, el 14 de febrero, al haber caído en lunes, solo se celebraron el 0.37% de las bodas que se esperan este año en España.

Desde esta perspectiva, Bodas.net se ha preguntado qué fechas son las más demandadas por las parejas y si existen algunos factores que convierten a determinadas fechas en claves para que los y las enamoradas quieran celebrar su gran día.

Septiembre, el mes favorito para dar el ‘sí, quiero’

Aunque hay tantos tipos de bodas como parejas existen, los españoles que van a dar el ‘sí, quiero’ este año parecen coincidir en determinadas fechas para hacer la gran celebración. A partir del análisis de fechas de bodas previstas por las parejas registradas en Bodas.net, el 10 de septiembre se prevé que sea el día en el que más enlaces se celebren en España. Más de 8000 enlaces se festejarán en esta fecha, lo que representa el 4% de las bodas totales que se celebrarán en España para este año. Las fechas más demandadas por las parejas españolas para celebrar su boda son:

1. 10 de septiembre de 2022 2. 3 de septiembre de 2022 3. 25 de junio de 2022 4. 17 de septiembre de 2022 5. 18 de junio de 2022

Septiembre es desde hace unos años el mes favorito para las parejas españolas a la hora de celebrar su gran día. En concreto, el 16% de los enlaces anuales que se celebran en España tienen lugar en septiembre. Existen distintos factores que pueden llevar a las parejas a decantarse por estos períodos. Uno de ellos es el clima, que en esta temporada el calor empieza a aflojar y el frío todavía no ha llegado, lo que convierte a ese mes en una buena época, sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de las celebraciones se realizan al aire libre. El otro factor está estrechamente arraigado a la organización de la boda: la mayoría de pedidas de mano en España se celebran en diciembre y agosto, en épocas vacacionales, y que las parejas, de media, dedican unos 12 meses a la organización.

Pero, también se observa un número considerable de ‘bodas exprés’, que cuentan con 6 meses de preparación, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de ESADE Carles Torrecilla y Google. Sin embargo, este año este tipo de boda lo tendrán más complicado para encontrar una fecha libre disponible, especialmente en fin de semana, ya que las agendas de los proveedores están prácticamente completas.

En este sentido, los timings cuadran, y es que según el mismo libro, después de septiembre, los otros meses en los que más enlaces se celebran son junio (14%), julio (13,6%) y octubre (9,7%), respectivamente.

La fecha favorita en otros países alrededor del mundo

Las parejas vecinas de los países de Portugal e Italia, también coinciden con las españolas. Septiembre se consagra como el mes en el que más enlaces se celebran en ambos países. Concretamente las parejas italianas este año coinciden con las españolas y también eligen el 10 de septiembre de este año como la fecha favorita para casarse, mientras que las portuguesas lo hacen una semana antes, el 3 del mismo mes.

En Francia prefieren hacerlo antes de las vacaciones de verano. El 25 de junio se consolida como el día predilecto para las parejas francesas que darán el ‘sí, quiero’ este año. Pero si se da el salto al otro lado del charco, se percibe como el clima influye en gran medida en la decisión de elegir el día del enlace. En este sentido, este próximo sábado 12 de febrero será el día del año en el que más enlaces se celebren en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Las parejas colombianas eligen marzo (19/03) y las brasileñas y mexicanas los últimos meses del año: 12 de noviembre y 17 de diciembre, respectivamente.

Boom de bodas para este 2022

Independientemente de la fecha elegida por la pareja para darse el ‘sí, quiero’, lo que está claro es que el 2022 promete convertirse en un año sin precedentes para este tipo de celebraciones y se va a producir un boom total de bodas, diversos estudios de Bodas.net así lo confirman. A partir del análisis de fechas de boda previstas por las parejas registradas en la web, se percibe un incremento superior al 20% de bodas respecto a 2019, el último año con actividad normal para el sector. Además, es la primera vez en años que se espera que se celebren más de 200.000 bodas.

Por otro lado, si se atiende a los nuevos registros de parejas en Bodas.net, se ve una tendencia muy positiva porque durante la última parte del 2021 se produjo un 37% más de registros en la web de Bodas.net que en el segundo trimestre del mismo año y se duplicaron las cifras del primer trimestre (+94.5%).

Todos estos datos se traducen en agendas prácticamente repletas de los profesionales del sector nupcial que ya empezaron a notar la recuperación a partir de la segunda mitad del año pasado, cuando aflojaron las restricciones, el avance de la vacunación cogía ritmo y empezaron los buenos datos epidemiológicos. Como consecuencia de estas agendas repletas, se ha producido una desestacionalización de la temporada de bodas, por lo que además de un fuerte volumen de mayo a octubre, durante el resto del año veremos mucha más actividad que otros años puesto que se han tenido que escoger fechas fuera de los meses fuertes. Además, como consecuencia de este boom de celebraciones y la escasez de fechas para este año, los profesionales del sector ya están llenando las agendas para 2023.

Todos los datos apuntan a que este año podremos hablar de una estabilización en lo que al modo de celebrar las bodas se refiere. Aún así, es probable que todavía se tengan que seguir adaptando a algunas de las medidas de higiene y seguridad, a las que ya se está habituado y por las que las parejas ya no renuncian a celebrar ese gran día.

Celebrar el amor ha dejado de ser cosa de un solo día y parece que Cupido tendrá que remangarse para atender todos los compromisos que le esperan este 2022. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Estas son las fechas más buscadas para casarse en 2022 Septiembre se posiciona como el mes favorito para dar el ‘sí, quiero’ Cinco tendencias en belleza 2022 Entre las nuevas claves, se pone de manifiesto que es innecesario sobrecargar la piel con muchos productos Novedades Beauty 2022 Os descubrimos los lanzamientos de esta temporada Cuatro ideas para vestir las ventanas de tu home office Dos aspectos a tener en cuenta son el mobiliario y la iluminación El microcemento toma protagonismo decorativo en los hogares españoles Se puede utilizar tanto en espacios interiores, como exteriores