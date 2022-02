LaLiga, tercera competición deportiva del mundo más seguida en redes sociales Ha alcanzado una audiencia potencial de 2.700 millones de espectadores durante las últimas temporadas, lo que demuestra su gran atractivo para el público de otros países Redacción

jueves, 17 de febrero de 2022, 11:14 h (CET) LaLiga, con más de 140,6 millones de seguidores entre todas sus plataformas digitales, entre las que se encuentran las más extendidas, tales como Facebook, TikTok e Instagram, y más locales como en el caso de Weibo (China), VK (Rusia) y Line (Indonesia), se sitúa como la tercera competición deportiva a nivel internacional más seguida en redes sociales, lo que refuerza el carácter global del campeonato doméstico, según indica el último informe de mercado del mundo del fútbol realizado por la consultora KPMG. En este sentido, la competición española solamente es superada por la liga de baloncesto por antonomasia, la NBA de Estados Unidos, que alcanza el liderato ‘social’ con la suma de 214.3 millones de seguidores en todas sus plataformas online, seguida muy de cerca por la UEFA Champions League, en segunda posición, con más de 211,4 millones de ‘followers’.



Por detrás de LaLiga se encuentra la Premier League de fútbol inglesa, la máxima rival de la competición española a nivel europeo, que se sitúa en cuarta posición del ranking con una legión de 140 millones de fans. Ya a una diferencia considerable, y bajando de los 100 millones de seguidores, se sitúan los perfiles de la FIFA y su World Cup, con más de 97 millones de seguidores.

El ranking elaborado por KPMG también señala qué otros deportes generan interés entre las comunidades de fans en las redes. Ese es el caso de la NFL, la liga de fútbol americano estadounidense, la cual ha conseguido más de 87,8 millones de seguidores en sus perfiles, un número considerable teniendo en cuenta que no es un deporte muy extendido fuera de los Estados Unidos.

Además, la F1 (Formula 1) es la primera competición deportiva sin balón que entra dentro de la clasificación de los deportes más seguidos en sus perfiles de redes sociales con más 46.1 millones de followers en todo el mundo.

En la misma línea, se situaría el One Championship, el campeonato de referencia en artes marciales, principalmente en el continente asiático, alcanzando el número de 37,3 millones de seguidores. Cierran el ranking la otra competición de la UEFA, la Europa League, consiguiendo 36.8 millones de fans en sus redes, y la Indian Premier League de criquet, con más de 35,6 millones de seguidores.

LALIGA, INFLUENCIA INTERNACIONAL

El éxito de LaLiga en las redes sociales no es más que el reflejo del incremento de importancia de la competición en todo el planeta. Este hito se suma también al conseguido este año en la subasta de derechos televisivos con operadores internacionales, afianzándose en mercados tan importantes como el estadounidense o el de la India.

