La importancia de implantar la metodología BIM

miércoles, 16 de febrero de 2022, 17:15 h (CET)

El sector de la construcción ha experimentado en los últimos años una importante transformación tecnológica que ha permitido simplificar todos los procesos a la hora de efectuar un proyecto.

Un ejemplo de lo mencionado es la llamada metodología BIM, aplicada por empresas como Bim Zone, que permite gestionar la ejecución de edificaciones a través de una maqueta virtual que contiene una base de datos donde se recaba toda la información de una obra en cada una de sus fases. A esta tienen acceso todas las partes involucradas, es decir, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, diseñadores, etc., con el fin de que trabajen de una forma más práctica y de que obtengan mejores resultados.

Asesoramiento continuo Quienes están involucrados en la ejecución de una obra de construcción siempre buscan herramientas que les permitan desempeñar su trabajo de una forma más sencilla y de manera eficiente. Por fortuna, gracias a la tecnología, han aparecido grandes soluciones como la metodología BIM.

Una de las empresas en España que desarrolla proyectos BIM es BIM Zone, ubicada en Torrellano, Alicante. Esta puede intervenir en cualquier etapa de una construcción, bien sea desde el diseño conceptual, el proyecto, la ejecución, preconstrucción, etc. Además, cuenta con un departamento de visualización arquitectónica que realiza modelados 3D que posteriormente pueden ser vinculados a un modelo BIM.

Quienes opten por la implantación de esta innovadora metodología recibirán un acompañamiento y una asesoría continua por parte de la compañía, un aspecto que logra que cada cliente se sienta seguro y a la vez satisfecho con el servicio.

¿Cuáles son los beneficios de recurrir a la metodología BIM? Son muchas las ventajas que ofrece la metodología BIM a las personas que forman parte de un proyecto de construcción. Una de las más destacadas es que permite que la ejecución de una obra sea menos compleja.

Con esta herramienta, es posible mejorar la comunicación entre los participantes. Además, permite ahorrar tiempo a los profesionales a cargo, ya que cada uno de ellos podrá acceder directamente a la información que necesita.

Con BIM se reduce significativamente el porcentaje de errores debido a que todos los responsables del proyecto podrán verificar toda la información disponible en la base de datos. Asimismo, estas herramientas permiten resolver cualquier problema que se pueda presentar de una forma rápida. Por otra parte, minimiza los gastos y ayuda a que la realización de la obra se haga en el menor tiempo posible.

Los interesados en conocer más acerca de BIM deben ingresar en la página web de Bim Zone, plataforma que además de crear proyectos BIM, ofrece una diversidad de planes de formación adaptados a todas las necesidades y requerimientos.



