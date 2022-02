El Colegio Montpelier de Madrid migra a WiFi6 de la mano de ICODE y con tecnología de Cambium Networks Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 14:11 h (CET) Desde el pasado mes de septiembre los más de mil alumnos del Colegio Montpelier de Madrid disfrutan de conectividad WiFi 6 de última generación basada en la tecnología de Cambium Networks. Además de ser más fiable y robusto y de simplificar la gestión, los nuevos sistemas mejoran el ancho de banda y permiten el acceso simultaneo de cientos de usuarios a la red manteniendo máxima calidad en el servicio El proyecto de migración ha estado liderado y ejecutado por la consultora tecnológica ICODE, que eligió las soluciones de Cambium Networks por su excelente calidad, óptima relación calidad precio. “Además -señala Rubén Jiménez, Director IT de ICODE- los equipos de Cambium no requieren licencia, lo que supone importantes ahorros a largo plazo”. Las nuevas antenas de Cambium Networks aceptan 1.024 clientes y un ancho de banda hasta 9,6 gigabits a repartir entre todas las personas que se conecten.

En total, se han instalado 54 antenas WiFi 6 Cambium Networks XV3 y 6 redes WiFi, que permite el uso intensivo de ordenadores y tabletas, con una mejoran significativa de la velocidad y calidad de los accesos. Las Atenas se han instalado en aulas, pasillos, capilla, teatro, laboratorio, etc. con una cobertura del 100% de las instalaciones, incluidos los patios.

Frente al WiFi 5, el WiFi 6 destaca, además de por la velocidad de acceso, una gestión de la red optimizada ideal para entornos donde coinciden muchos dispositivos y usuarios simultáneos, como es el casos de los colegios. “El WiFi5 es como una autopista con tres carriles muy anchos, pero solo esos tres carriles, mientras que WifI6 tiene muchos mas carriles, más estrechos, que permiten más usuarios”, explica Rubén Jiménez.

Según Javier Gómez, Director Regional de Iberia y mediterráneo de Cambium Networks, “la pandemia ha acelerado la digitalización de las aulas, multiplicando el número y el uso de dispositivos como ordenadores y tabletas, que se han convertido en herramientas imprescindibles, tanto en las aulas como en el acceso virtual desde casa. Un nuevo contexto que reclama máxima conectividad, al que WiFi 6 ofrecer una respuesta óptima. Los sistemas de Cambium aportan robustez, fiabilidad, máximo ancho de banda, máxima concurrencia de usuarios, una gestión simplificada y flexible y la ventaja de no estar licenciados”.

