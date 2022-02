Zineti, presente en más de 50 países gracias a la digitalización Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 14:15 h (CET) La empresa vasca ha visto crecer su participación en el mercado convirtiéndose en la empresa de referencia a nivel internacional en la fabricación y distribución de ánodos de sacrificio Zineti se consolida como la empresa de referencia a nivel internacional en la fabricación y distribución de ánodos de sacrificio, así como en los estudios de protección catódica, una tecnología cuyo objetivo es prevenir la corrosión de un elemento metálico sumergido o bajo tierra. Fundada en 1977, la empresa ha ido evolucionando y ampliando su gama de productos para lograr estar presente en diversos sectores entre los que destacan: naval industrial y deportivo, energías, acuicultura, ingenierías, etc.

La empresa vasca ha visto crecer rápidamente su participación en el mercado en un enorme número de países de Europa, África, Asia y América que, antes de la digitalización, se presentaban como inaccesibles para una empresa familiar, con una actividad muy especializada como es la de Zineti. Gracias a una acción de promoción internacional consistente en otorgar visibilidad a su sitio web tanto en la versión en castellano como en inglés y francés, la sociedad ha conseguido lograr una gran presencia internacional y aumentar su notoriedad en el mercado.

A su vez, precisa señalar las prósperas relaciones que mantiene Zineti con la mayoría de empresas del sector, con las que se une para colaborar en trabajos, estudios, revisiones de protección catódica y proyectos en todos los ámbitos y de todos los tamaños y dificultades posibles. Estas colaboraciones le permiten fabricar distintos modelos de ánodos especiales, tanto con estructuras ya terminadas, como en comercialización o en prototipos. Además de diseñar sistemas especiales a medida para la mayoría de los prototipos nacionales de generación de energías marinas offshore(de ola, mareas y viento) así como para los más prestigiosos campos de pruebas (piscinas, canales, etc.)

Entre sus productos, destacan los ánodos de sacrificio para turbinas JET HAMILTON dentro de la gama náutica, disponibles en dos aleaciones: zinc y aluminio. Siempre están accesibles para su venta inmediata ya que se encuentran en su almacén, y, además, son capaces de fabricarlos en un espacio breve de tiempo en sus propias fábricas situadas en territorio nacional, lo que le permite ofrecer a sus clientes condiciones muy competitivas con respecto a la competencia.

En palabras de Ignacio Perez-Fuentes, director comercial de Zineti: “Nuestra gran trayectoria es nuestro principal aval, ya que nos ha permitido disponer de la gama de ánodos de sacrificio para embarcaciones deportivas y profesionales más extensa del mercado tanto a nivel nacional como internacional, contando con más de 600 referencias”.

Los ánodos de Zineti están fabricados con materias primas de máxima pureza, siendo analizadas a su entrada en fábrica. Además, estos productos están fabricados cumpliendo las normativas más estrictas del mercado, y cuentan con la certificación internacional ISO 9001:2015 que regula los sistemas de gestión de calidad.

Sobre Zineti

Zineti, S.A.U, situada en Loiu (Bizkaia) y con más de 45 años de experiencia, centra su actividad en la fabricación, venta y distribución de productos que cubren todas las necesidades de protección catódica: ánodos de sacrificio de zinc, aluminio y magnesio, entre otros. Disponen de una amplia gama de productos, fabricados bajo las más estrictas normativas, que excede las 600 referencias con stock inmediato, lo que permite la rápida satisfacción de sus clientes que se encuentran repartidos por todo el mundo. Gracias a su plantilla joven y dinámica, Zineti cuenta con la gama de ánodos de sacrificio tanto para embarcaciones deportivas como profesionales, más amplia del mercado nacional y europeo.

