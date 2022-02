El turismo en Georgia, un sector en alza El país posee innumerables atractivos y es un destino tranquilo y seguro Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de febrero de 2022, 12:48 h (CET) En los últimos tiempos, Georgia está apostando por el sector del turismo como motor de crecimiento económico. Muchas empresas, especialmente del ámbito turístico europeo, están contemplando a este país bañado por el mar Negro como el próximo destino de moda para muchos. Para ello, este pequeño destino de Asia Occidental está realizando una importante transformación que está dando sus frutos y está viéndose reflejada en el importante incremento de visitas que viene recibiendo en los últimos años y en el consecuente aumento de ingresos que recibe por esta vía.

Sin embargo, el país es aún muy dependiente de la estabilidad política de algunos de sus vecinos y de las secuelas generadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, por lo que es difícil saber cómo continuará ese progreso ascendente del sector, aunque, no olvidemos que las restricciones impuestas por la Covid ha sido una circunstancia que también ha sufrido el turismo en el resto del mundo.



Lo que sí es indudable es que Georgia posee innumerables atractivos y es un destino tranquilo y seguro, repleto de historia, naturaleza y rincones de interés. Para viajar desde España no es necesario ningún visado cuando se trata de estancias menores a un año. Será suficiente con presentar el pasaporte o el DNI.

Una de las opciones más interesantes y que más libertad ofrece al viajero es recorrerlo en un vehículo o en un coche de alquiler. En este sentido, es importante tener en cuenta que resulta recomendable obtener una licencia de conducir en Georgia. Se trata de una forma válida de identificación en 150 países de todo el mundo en la que queda reflejado el nombre, la foto y la información del conductor. Traduce esta identificación a doce idiomas. Georgia recomienda este documento o permiso de conducir internacional.

En general, las mejores épocas del año para descubrir Georgia son la primavera y el otoño, momento en el que se disfruta de un clima más suave y de más horas de luz solar en este pequeño país de algo menos de cuatro millones de habitantes que posee una naturaleza espectacular e interesante ciudades como Tiflis, la capital y mayor ciudad del país, que invita a un paseo para descubrir su patrimonio arquitectónico, su cultura y su animado ambiente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.