Skyline Benidorm Film Festival presenta el Cartel de su VI Edición, como homenaje a las mujeres pioneras en la dirección de cine

miércoles, 16 de febrero de 2022, 11:35 h (CET) El diseño del cartel de este año ha corrido a cargo de la artista gráfica Nuria Riaza (Almansa, 1990), Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. El estilo de Riaza tiene un toque inquietante y surrealista, ya sea en sus conocidas ilustraciones a base de boli Bic azul o en sus collages realizados a partir de viejas fotografías familiares y del cine; sus obras siempre tienen un punto misterioso.

En este caso la imagen principal del cartel de la edición 2022 del Skyline Benidorm Film Festival, realizado por esta artista visual, es un retrato de la cineasta española Ana Mariscal, considerada por los críticos como una de las mejores directoras del cine europeo del siglo XX. Una pionera que firmaba sus propios guiones y los llevaba a la pantalla como directora. También fue una destacada actriz de cine y teatro, y una galardonada escritora.



El cartel de esta edición del Festival también es una oda al cortometraje, al valor de los medios analógicos y a la experimentación. La propia ilustración del cartel es un collage, compuesto de elementos dibujados a bolígrafo que se han recortado y recompuesto entre sí. Cómo si se tratase de frames de celuloide en el montaje de una película surrealista.

La obra de Nuria Riaza se centra en el papel real que ha tenido la figura de la mujer en contextos en los que la historia (y la memoria) la han silenciado. Además, da mucha importancia en sus proyectos a medios de expresión manuales como el bordado, el dibujo y la cerámica, que convierten en un puente directo de conexión con nuestras raíces. Y hablando de raíces, en el cartel encontraremos un guiño a Benidorm, pero esta vez a una de sus joyas escondidas, el Parque Natural de Serra Gelada y a su flora, os animamos a encontrarlo…

Skyline Benidorm Film Festival se celebrará en Benidorm del 2 al 9 de abril de 2022. Además, se podrá disfrutar de su programación a través de la plataforma VOD Filmin para quien no pueda desplazarse a esta ciudad de la Marina Baixa en esta fecha.

Dentro del Skyline Benidorm Film Festival se podrá disfrutar no sólo de las proyecciones de sección oficial sino también de otras actividades dirigidas a la industria, talleres para jóvenes y masterclasses, entre otras.

