No entiendo nada, Partido Popular No son las ideas ni los proyectos, son las formas las que nos enfrentan Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 16 de febrero de 2022, 10:47 h (CET) ¿Cuáles fueron las causas de la aparición de VOX, como Partido Político?:

La “deformación y degradación” de los dos Partidos mayoritarios. La “prudencia mediática” del Partido Popular. La “inacción y pasividad” ante problemas del día a día de la sociedad. La “egolatría y el egocentrismo” de los dirigentes de los Partidos. La “incapacidad activa” por la escasa preparación de los agentes sociales. La “permisividad constante de los ataques a la España Constitucional. La “convivencia interesada” con los separatistas y con los terroristas.

Ayer comentaba: “El PP sólo quiere cuidados paliativos, Vox prefiere cirugía práctica y profesional” “El PP prefiere la manirrota prudencia política-social, Vox elige la acción “activa” firme, legal y sobre todo Constitucional” “El PP deba aprender aquello de todos quieren la prudencia siempre que no escaseen las viandas” “Vox, debería, como los cantantes de ópera, “educar la Voz”, aprender a dominar los distintos tonos en cada momento de la obra”

Hoy insisto: El PP debe hablar… dialogar… con VOX No es bueno hacer un frente “obtuso, inútil, torpe” contra VOX. Vox es a España como el PP a los españoles: IGUAL con distintas MANERAS. Las exigencias de VOX, representativo de muchos miles de españoles, no “mayores” sino de todas las edades, ¿son “anti… anti… ultra… ultra…”?:

Investigar todo tipo de abusos sexuales. Investigar y corregir todo tipo de chiringuitos mediáticos interesados. Replantear y actualizar el mundo Sindical y sus prebendas injustificadas. Corregir los abusos y el obstruccionismo de las minorías políticas Exigir el estricto cumplimiento de las Leyes de extranjería y de Fronteras. Combatir los abusos derivados de los grupos LGTB y el entorno mal llamado “feminismo” defensor de la mujer. Reconsiderar los JURAMENTOS de los ALTOS CARGOS y sus consecuencias. Reconsiderar la política de acuerdos con separatistas, golpistas y terroristas.

Si leemos con atención las “OBSESIONES del ESPAÑOL”, quizás nos llevaremos la sorpresa de que no están tan alejadas de esos que llamamos ULTRA DERECHA:

España y las Españas Otra Ley Electoral Separación de Poderes Ejecutivo y Legislativo Jueces Independientes Democratizar los Partidos Combatir la corrupción Adelgazar la Administración. Bajar los Impuestos Multas de tráfico proporcionadas Mejor Enseñanza Más Inglés Libertad en la lengua vehicular Racionalizar los horarios Reducir el paro juvenil Apoyar a los emprendedores Igualdad salarial para la mujer Abordar la violencia en el ámbito doméstico Atención a los mayores Igualdad Sanitaria Derecho a una muerte digna Más Europa y más América Latina Las víctimas del terrorismo Evitar la muerte de inmigrantes Proteger el bosque y repartir el agua El coche eléctrico y energía limpia Internet para todos, internet neutral Libertad en la televisión Justicia en el deporte, Ojo de Halcón incluidos Contra la mala educación El valor de la Ñ

¿Y si EL ESPAÑOL exigiera que todo esto fuera condición para apoyar al contrario? Entonces, lo llamaríamos VOX. Por eso mismo VOX debe moderar no sus proyectos sino sus peculiares formas. Conclusión, no son las ideas, ni los proyectos son las FORMAS las que nos enfrentan. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No entiendo nada, Partido Popular No son las ideas ni los proyectos, son las formas las que nos enfrentan Trabajar y trabajar Pongamos el intelecto al servicio del amor y coloquémonos en disposición de benevolencia Encrucijada del PP en Castilla y León Todo lo que no sea pactar entre las derechas será un desprecio a la inteligencia y a la ciudadanía ​Cinco mesas históricas Todo lo que está presente en un acto tiene su importancia, incluidas las mesas ¿Para qué nos sirve un pueblo? Está de moda responder con soluciones a la España vacua, a la tierra rural y vaciada, pero hace tiempo que se abandonan los pueblos…