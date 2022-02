En total han aprendido chino más de seis mil estudiantes con 8Belts Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 16:04 h (CET) 8Belts celebra la llegada del Nuevo Año Chino Aprender Chino Mandarín en 8 meses y manejarse en este idioma con soltura y confianza era algo inimaginable. Sin embargo, hasta la fecha más de 6.000 personas lo han hecho gracias a 8Belts, un método online de enseñanza de idiomas que ha acabado con el fracaso tradicional de los españoles al aprender idiomas.

A lo largo de los últimos años 8Belts se ha posicionado como el mejor método del mundo para aprender chino mandarín y también el más eficaz. Del histórico de estudiantes de chino mandarín de 8Belts, más de 6.000 completaron el 100% del curso y hablan con soltura este idioma. A ellos se suman otros 312 alumnos que estudian actualmente chino mandarín con 8Belts.

“De alguna manera, la enseñanza del chino ha sido la “prueba del algodón” de la eficacia de nuestro método”, comenta Virginia Rodriguez, CEO de 8Belts. “Todo el mundo sabe los difícil que es aprender este idioma, incluso para personas que llevan años viviendo en China, sin embargo, 8Belts lo hace fácil”.

Acerca de 8Belts

8Belts es una metodología de aprendizaje de idiomas online única y revolucionaria. No es un curso de idiomas tal y como lo imagina cualquier persona en su cabeza, es una ruta de aprendizaje que permite hablar un idioma en 8 meses, aunque empieces de cero con tan sólo 30 minutos al día, y si no lo consigues, se devuelve el dinero, así de seguro y comprometido con el resultado es este método.

Inglés, francés, alemán y chino son los idiomas que actualmente se pueden estudiar en esta plataforma. El sistema de aprendizaje de 8Belts es tan efectivo como disruptivo porque se apoya en la tecnología de la inteligencia artificial. Su algoritmo aprende de la forma de aprender para que se avance más rápido y mejor.

En la práctica, la eficacia de este sistema se consigue porque la plataforma selecciona el contenido que se debe aprender en función de la usabilidad y rentabilidad de las palabras, ¿de qué sirve saber cosas que nunca se van a usar?

8Belts no es una aplicación móvil ni nada similar...Al entrar en la ruta de aprendizaje de 8Belts se asigna un coach personalizado a las necesidades de cada alumno que será quien vele por los progresos y acompañará al alumno durante todo el camino. De igual forma, semanalmente se realizan varios entrenamientos con nativos, ya que el “speaking” es uno de los puntos fuertes de este sistema. Es la mezcla perfecta entre tecnología y atención personal. Libertad de horarios a los que elija el alumno y la posibilidad de conectarte desde cualquier parte del mundo, pero con la certeza de que detrás de la pantalla hay todo un equipo humano trabajando para que se alcancen los objetivos.

30 minutos al día durante 8 meses es lo que se necesita para poder desenvolverse sin problemas ni inseguridad en el idioma elegido. No es una metodología milagro, exige constancia y compromiso por parte del alumno, pero gracias a la optimización del aprendizaje los resultados son mucho más rápidos y efectivos que con los métodos tradicionales.

