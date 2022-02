Buena nota para los Caja Rural-Seguros RGA en su debut en la novedosa Clásica Jaén Paraíso Interior, primera carrera en suelo español que añadía tramos de tierra a los habituales kilómetros por asfalto. Una competición repleta de dureza como refleja que la hayan completado poco más de cuarenta corredores. Jonathan Lastra (13º) la finalizaba como mejor ciclista español en la exhibición en solitario del kazajo Alexey Lutsenko (AST).

Antes del desenlace en Úbeda, Joel Nicolau demostró valentía y piernas formando parte de un selecto cuarteto perseguidor de Lutsenko, mostrando el maillot de Caja Rural-Seguros RGA en la zona decisiva de la carrera, incluyendo el triple paso por Bayyasa y el no menos exigente tramo de Ubbadar.



Cazado, el catalán se empeñó a fondo junto al checo Michael Schlegel en tareas de persecución en favor de su compañero Jonathan Lastra, acercando a su grupo a otro cuarteto intermedio con Wellens, Vliegen, Kamna y Swift que peleó por completar el podio. Sergio Martín, afectado por una caída, fue el cuarto ciclista del equipo en finalizar la carrera.

Jonathan Lastra: "Hemos empezado todos con muchas ganas, con la idea de hacerlo bien en esta primera edición de esta nueva competición en España y creo que eso se ha visto después reflejado en carrera. El equipo ha estado muy bien y yo en lo personal me quedo contento, aunque es verdad que tampoco me he visto con las mejores sensaciones. He estado delante, me ha faltado un poco para pelear entre los cinco primeros, pero hay que sacar conclusiones positivas".

"Aquí había mucho nivel, gente con experiencia en este tipo de carreras y hemos demostrado que el equipo está muy fuerte. Tanto Michal como Joel han trabajado por atrás en la parte final después de estar en la fuga. Además, Sergio ha tenido mala suerte por la caída y el resto del equipo ha ayudado al inicio. Se demuestra el buen nivel en una carrera que ha acabado muy poca gente y que hemos conseguido finalizarla cuatro. Contento y convencido de que el equipo demostrará su fortaleza en los próximos objetivos, tanto en Algarve como en Andalucía".