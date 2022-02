Neolith conquista en KBIS 2022, la feria más grande de EE.UU, a miles de diseñadores, consumidores y arquitectos

La nueva identidad de marca, innovaciones en su producto y una colección especial creada específicamente para el mercado norteamericano han sido los tres ejes de su apuesta en la Feria Neolith, el líder mundial en el sector de la piedra sinterizada, celebró el pasado viernes, el final de una semana mágica de encuentros y actividades presenciales en KBIS 2022 en Orlando, la mayor feria de cocinas y baños de EEUU. La delegación de Neolith en América del Norte fue acompañada por algunos miembros clave del Equipo Ejecutivo del Grupo, incluidos el CEO y el Chairman.

Con una asistencia estimada de más de 80.000 personas, Neolith presentó también en el evento el lanzamiento de The New Classtone Collection, su última colección compuesta de 8 nuevos modelos diseñada y pensada exclusivamente para el mercado norteamericano. Esta nueva colección es el máximo exponente de la capacidad de Neolith para adaptarse a los cambios del mercado y crear colecciones específicas para cada región, que sirven de inspiración y convierten a Neolith en una marca predilecta para los arquitectos, diseñadores y consumidores locales.

“KBIS era el momento y el lugar perfecto para presentar la colección The New Classtone”, afirma José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith, quien se desplazó hasta la ciudad para el evento. “Tuve el placer de formar parte de un viaje memorable en KBIS, donde recibimos a miles de arquitectos, diseñadores y consumidores que se sintieron inspirados por nuestra marca”, añade. “Revelar nuestra última colección, nuestras innovaciones y nuestra nueva identidad de marca a los entusiasmados visitantes fue algo muy emocionante de presenciar, gracias a la reacción positiva de la prensa y la comunidad de arquitectos e interioristas. Se ha demostrado una vez más que nuestro enfoque de escuchar atentamente a los consumidores es fundamental para nuestro éxito constante”.

Neolith, la marca que acudió a KBIS a dar lo mejor de sí, recibió de la mano de los responsables de la feria el Best Booth Honorable Mention Award por ser la marca que ofreció la mejor experiencia para los asistentes, mostrando innovación, creatividad y un esmerado diseño. El galardonado stand incluía dos cocinas vanguardistas, un magnífico baño, una elegante sala de reuniones y otras instalaciones, entre las que se encontraba una gran y atractiva palmera de más de tres metros de altura que mostraba los versátiles colores y acabados de la marca; todo en un espectacular espacio de 223 metros cuadrados. El stand no solo era atractivo visualmente, sino que también era el entorno perfecto para que la marca presentara su nueva identidad global centrada en el consumidor, touch.feel.live, que propone un viaje desde lo más tangible y empírico a lo más sensible y sugerente. Una verdadera declaración de principios que refleja de manera concisa y emocional el objetivo y la personalidad de Neolith.

Además de su stand de exposición, Neolith organizó a la apertura reuniones para los profesionales de la industria y la prensa, incluido el Hard Hat Media Tour, y termino el primer día con un cóctel amenizado por un galardonado violinista y algunos de los principales influencers de la industria que acompañaron a la marca. Al día siguiente, los visitantes pudieron disfrutar de un showcooking conducido por el cocinero con estrella MICHELIN, Dean Allen Sheremet, quien deleitó e interactuó con el público en el stand.

“Fue un verdadero honor encontrarnos en la feria con tantos usuarios finales, profesionales de la industria y amantes de la marca en América del Norte”, declaró James Amendola, Executive Vice President de Neolith North America. “Conocer sus opiniones y escucharles de primera mano es un regalo que nos impulsa a seguir alimentando su pasión por nuestra marca. 2022 va a ser otro año memorable para nosotros, tras haber cerrado nuestro mejor año hasta la fecha, lo que nos servirá para mejorar a medida que seguimos inspirando la creación de espacios únicos con Neolith”.

La participación de Neolith en KBIS se ha producido tras un año 2021 de récord, en el que se registró el mayor volumen de ventas en EE. UU. y Canadá desde la llegada de la marca al continente.