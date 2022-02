Travel Sizes: la clave para lograr un neceser de lujo sin arruinarse con marcas como Omorovicza o Medik8

En cuestión de alta cosmética, el tamaño puede importar mucho a la hora de descubrir y experimentar; y firmas como Omorovicza, Dr Barbara Sturm o Medik8, lo saben La irrupción de nuevas firmas de belleza no deja de aumentar. No hay más que darse una vuelta por Instagram o Tiktok para encontrarnos con marcas totalmente desconocidas, novedosas y con formulaciones novedosas que no se suelen encontrar en punto de venta habituales, especialmente cuando se habla de cosmética nicho y firmas de autor. Marcas que inundan sus redes de reels, tutoriales e imágenes que logran captar la atención de las Beauty Junkies, al tiempo que retan a las marcas más veteranas del sector.



En este mar de productos y marcas, resulta complicado declinarse por una u otra, en cierta medida por su elevado precio, sobre todo cuando se trata de cosmética nicho, y la decisión se complica si no se ha tenido la oportunidad de testar los productos, por su naturaleza digital. “La llegada a un nuevo país en un sector altamente competitivo puede ser complicada, sobre todo cuando la marca todavía no es conocida a nivel nacional, por ello siempre se comienza a comunicar en el entorno digital, que es más ágil, potenciando las redes sociales y tratando de fidelizar al consumidor a través de mensajes claros y directos con los que pueda empatizar”, explica Eleni Maravelia, E-commerce Managing Director de Pure Niche Lab, la web española especializada en cosmética nicho.



En este contexto, muchas firmas tratan de poner a disposición de los consumidores productos de un tamaño menor, conocidas comúnmente como Travel Sizes que son la opción perfecta para adentrase en las marcas, teniendo la oportunidad de probar productos inmensos a precios mini. Al mismo tiempo, estos tamaños, como su propio nombre indica, son perfectos para acompañarnos en escapadas y viajes. En palabras de Marta Agustí, directora técnica de Pure Niche Lab: “Nuestra selección de cosmética on the go se ha convertido en una opción muy deseada por nuestros consumidores. Las miniaturas de cosméticos son la opción ideal para adentrarse en el universo nicho por primera vez, o para no renunciar a tus imprescindibles estés donde estés. Alta cosmética en envase petite de sorprendentes resultados”.

Productos en tamaño mini de cosmética macro

Queen of Hungary Mist Travel Size 30ml

Un producto para usar a cualquier hora, en cualquier lugar. Las brumas faciales son el complemento ideal, una manera fácil y cómoda de aportar un toque de frescor a la piel y tonificarla en cualquier momento. “Queen of Hungary Mist de Omorovicza es una bruma facial famosa por sus propiedades refrescantes, hidratantes y tonificantes. Su aroma a salvia, flor de azahar y agua de rosas harán que puedas activar tu rostro siempre que lo necesites. Este producto está inspirado en la fragancia Reina de Hungría, la primera fragancia registrada de la historia y que usaban personajes tan icónicos como Sissi Emperatriz,” comparte Marta Agustí, directora técnica de Pure Niche Lab.

Queen Of Hungary Mist de Omorovicza

Precio: 25€. Disponible en purenichelab.com

Gold Shimmer Oil Travel Size 30ml de Omorovicza

Un aceite corporal repleto de oro coloidal biodisponible que impregnará la piel de un glow tan sofisticado como esta tonalidad. Un brillante aceite que deja la piel suave, tersa y con luminosidad. Las elegantes partículas de oro aportan un brillo seductor a zonas como el escote, los brazos o las piernas. “Además, será un gran tratamiento, puesto que el oro coloidal es antiinflamatorio, lleva aceite de germen de arroz que nutre la piel, y caléndula para calmar. Concluye con vitamina E, que protege de los radicales libres”, concluye la experta.

Gold Shimmer Oil de Omorovicza

Precio: 30€. Disponible en purenichelab.com

Cleanser Cleanser Travel Size 50ml de Dr Barbara Sturm

Un limpiador en tamaño mini para no olvidar la importancia de la limpieza facial . Sin ella, las impurezas se acumulan en la piel y los ingredientes activos no pueden ser absorbidos de forma óptima por la piel. “Esta suave espuma limpiadora elimina el maquillaje y el resto de las impurezas y prepara la piel para la crema hidratante o el suero, sin alterar el delicado equilibrio del pH ni la función de barrera de la piel”, apunta Agustí. Este limpiador contiene ingredientes naturales como la verdolaga para calmar, suavizar e hidratar, mientras que el aloe vera ayuda a reparar y rejuvenecer la piel.

Cleanser de Dr Barbara Sturm

Precio: 20€. Disponible en purenichelab.com

Advanced Day Total Protect Travel Size 15ml de Medik8

Un protector solar 360 en tamaño mini, perfecto para llevar en el bolso y poder reaplicar protección solar siempre que se necesite. Ayuda a combatir el envejecimiento de la piel causado por el daño ambiental y la contaminación gracias al extracto de moringa. Formulada con una serie de avanzados ingredientes activos para mantener la piel profundamente hidratada y totalmente protegida. “Hace frente a la glicación avanzada, causante de las líneas y arrugas, gracias a su composición rica en carnosina y extracto de semilla de cacao teobroma protege la piel de los efectos nocivos de la luz azul, mientras elimina los radicales libres e impulsa el colágeno”, describe Agustí.

Advance Day Total Proetct de Medik8

Precio: 23€. Disponible en purenichelab.com

C-Tetra Cream Travel Size 12.5ml

Una opción perfecta para adentrarse en el maravilloso y beneficioso mundo de la vitamina C. Una crema en tamaño small pero muy potente en vitamina C. “Formulada con vitamina C de estable, Tetrahexildecil Ascorbato, una forma liposoluble que ejerce efecto antioxidante, protegiendo la piel, al tiempo que estimula la producción de colágeno y elastina” señala, Agustí. Además, está potenciada con vitamina E, que protege de los radicales libres; ácido hialurónico de múltiple peso molecular; e imanes de hidratación.

C-Tertra Cream de Medik8

Precio: 15€. Disponible en purenichelab.com

Instant foot peeling 100ml de Lova SKin

Para poder presumir siempre de pies perfectos. Un suero exfoliante para pies que nadie debería dejar de probar, de agradable y excitante aroma cítrico y que no supera los 100ml, por lo que podrá ser incluido en el equipaje de mano. Es capaz de eliminar las durezas y callosidades en tan solo 2 minutos. Simplemente se debe aplicar el spray, dejarlo actuar y seguidamente hacer uso de la lima profesional para desprender todo el exceso de células muertas. “Formulado con agua del glaciar suizo, jugo de la hoja del áloe vera, extracto del cactus, hojas del eucalipto, corteza hamamelis, extractos de la cáscara del limón. Ejerce la exfoliación gracias a su composición con AHA y BHA (ácidos alfa y beta-hidroxilo) láctico, DL-málico, salicílico, glicólico”, relata Agustí.

Instant Foot Peeling de Lova Skin

Precio: 45€. Disponible en purenichelab.com