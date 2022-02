La Comunidad Helduari nace para alimentar el conocimiento y la relación de la población guipuzcoana 55+

'¿Cómo quiero que sea mi vida en mi jubilación?' '¿Qué debo saber?' '¿Cómo tengo que prepararme?' '¿Hay algo más que yo pueda hacer?' Para responder a estas preguntas y facilitar recursos a la ciudadanía nace Helduari Komunitatea. La primera red digital en Gipuzkoa que facilita la proactividad de las personas ante su vejez y ayuda a elegir cómo vivirla En Gipuzkoa en 2031 el 46,5% de la población será mayor de 55 años. El 27% habrán superado los 65 años y el 5% tendrá más de 85 años.



Ante esta realidad, Helduari Komunitatea pretende ofrecer información y puntos de encuentro para generar conocimiento y relación que revierta en una mejor calidad de vida para las personas mayores de 55 años ante el envejecimiento de la población en Gipuzkoa.



El proyecto se desarrollará de marzo a junio de 2022 e integra 10 charlas y 3 mesas redondas online, una atención personalizada a cada usuario/a, la interacción y debate en una comunidad virtual, así como el fijarse retos personales y colectivos para mejorar la salud física , mental, social y emocional de la ciudadanía. La celebración de eventos presenciales está supeditada de momento a la situación epidemiológica.



Las personas interesadas pueden inscribirse, sin coste alguno, en helduari.eus

Vídeo presentación en este link

En el año 2031 serán 39.000 las personas con dependencia en Gipuzkoa. El 46,5% de la población será mayor de 55 años. El 27% habrá superado los 65 años y el 5% tendrá más de 85 años. Ante esta situación, en Gipuzkoa se trabaja desde hace años en el mejor modo de prepararnos y adelantarnos a este hecho y desde Adinberri se ha apoyado la iniciativa lanzada desde el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), Oniversity -la Universidad on line de Seniors Activos-, y la empresa Bat, Bi ta Hiru para crear Helduari Komunitatea.

Bajo el lema “Lidera tu momento”, su objetivo es mejorar el cuidado de la salud física, mental, social y emocional de personas mayores de 55 años, mediante su participación activa, interactuando con personas expertas y promoviendo el liderazgo sobre su futuro.

Helduari Komunitatea ofrece un espacio virtual de intercambio de conocimiento y opiniones sobre las necesidades de las personas ante su madurez y establecerá canales de información para buscar soluciones, consejos y pautas de ayuda conjunta. La comunidad virtual funcionará entre marzo y junio de 2002, y todas las personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente en www.helduari.eus

Para formar parte de la comunidad Helduari basta con tener más de 55 años y vivir en Gipuzkoa. El proyecto está cofinanciado por la el Departamento de Promoción Económico, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Adinberri y cuenta con el patrocinio de Bexen Medical. Asimismo, colaboran Tecnalia y AIUTA(Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad). La organización está abierta a la participación como patrocinadores de otras empresas y organizaciones, para poder continuar así con el reto establecido a largo plazo.

Helduari Komunitatea presenta un programa para este primer semestre del año que se desarrollará de marzo a junio con 10 charlas y 3 mesas redondas online y un número de asistencia en torno a las 250 personas que pueden entrar a inscribirse ya al programa a través de la web www.helduari.eus

Todas las personas participantes recibirán desde la organización atención personalizada, propiciando a través de las actividades la interacción y debate en una comunidad virtual, y que ello facilite la posibilidad de que cada participante pueda identificar retos personales y colectivos para mejorar su salud física y mental.

A lo largo del programa se abordarán cuestiones relacionadas con los cuidados no profesionales, salud mental, sexualidad, adicciones, promoción de la salud, imagen de la persona mayor, relaciones intergeneracionales, primeros auxilios y se compartirán experiencias vitales. Estos temas serán abordados por profesionales de la Enfermería de Gipuzkoa especializados en cada área. Asimismo, en las tres mesas redondas se trabajarán cuestiones relacionadas con el hogar del futuro, la investigación en envejecimiento, el hogar del futuro y las finanzas personales.

Debate de calidad para un envejecimiento responsable

En palabras de Ibon Garmendia, portavoz de Helduari Komunitatea, “necesitamos adaptar nuestras estructuras sociales, relacionales y económicas al cambio demográfico que estamos viviendo en Gipuzkoa. Por ello, Helduari Komunitatea quiere crear una comunidad que permita el debate de calidad y la generación de conocimiento para un envejecimiento responsable y amigable en Gipuzkoa”.

Este cambio supone un reto de primera magnitud, apunta Pilar Lekuona, presidenta del COEGI, tanto desde la perspectiva asistencial como social, “pero no es menos cierto que por su enorme dimensión también puede ofrecer una oportunidad para aprovechar nuestras fortalezas y mejorar la salud y calidad de vida de la población en Gipuzkoa, mejorar nuestro sistema asistencial y de salud y empoderarnos ante nuestro futuro envejecimiento”.

Pilar Lekuona reconoce que “todos y todas sabemos de las debilidades y amenazas de la vejez” y cree que Helduari “es una oportunidad para aprovechar nuestras fortalezas e identificar y trabajar las oportunidades que en Gipuzkoa este nuevo reto nos ofrece a las personas que ahora tenemos más de 55 años”. En su opinión, Helduari Komunitatea abre a una comunidad “en la que debatir y buscar juntamente caminos para trabajar contra la desigualdad económica, social y de género que se pueda dar y anticiparnos en algunos casos, no sólo en aspectos de salud, sino también sociales, culturales y estructurales”.

Como señala Beñat Galdos, responsable de Oniversity, no hay barreras para participar en Helduari Komunitatea: “ni económicas, porque en esta primera edición será gratuito, ni tecnológicas porque la plataforma es 100% amigable y ya ha sido testada en personas de entre 53 y 87 años con excelentes resultados. Basta con tener un teléfono móvil u ordenador personal, y una cuenta de correo electrónico, para poder disfrutar de todos los contenidos y debates”, explica.

Por último, Josi Roig, gerente de Bat, Bi ta Hiru, anima a las personas a ser valientes para apuntarse a esta experiencia piloto y única que enriquecerá sus vidas y las de su alrededor. Como ella misma subraya: “Os esperamos con los brazos abiertos”.

Programa, información e inscripciones: www.helduari.eus

14 de marzo

Si quieres cuidarle bien, aprende a cuidarte tú.

Para que te cueste menos, aprende con personas expertas.

21 de marzo

Prepárate para el resto de tu vida

¿Cómo cambia tu vida a medida que cumples años? ¿Cómo prepararte para que todo ello te haga crecer?

28 de marzo

Las edades del sexo, ¡no te pongas límites!

Todo está en tu cabeza. Conoce tu cuerpo. El sexo no tiene edad.

31 de marzo

Mesa Redonda: El hogar de nuestro futuro: evolución del concepto, tecnologías, y su entorno.

4 de abril

Uso o esclavitud, claves para identificar las adicciones

Profundizamos en las claves para poder ayudar a personas con adicciones

28 de abril

Mesa Redonda: La investigación en envejecimiento: Principales avances y aplicación a nuestras vidas

11 de abril

¡Apúntate a todas! Haz vida social

El DAFO de la vejez: Seguro que sabes las debilidades (D) y posiblemente también las amenazas (A), ¿Qué tal si aprovechamos las fortalezas (F) e identificamos las oportunidades (O)?

25 de abril

Experiencia vital: de la vida no me jubilo

La vida no acaba en la jubilación

2 de mayo

Los fabulosos 60, ¡rompiendo años!

Una generación con mejor calidad de vida que sus antepasados que huye de estereotipos y reivindica su imagen real de salud y talento.

9 de mayo

Hacia un nuevo modelo de relación social: rompiendo barreras y estereotipos

¡La sabiduría que me da el ser mayor! El derecho a ser diferentes y el deber de comprendernos.

16 de mayo

SOS a partir de los 55: Todo lo que debes saber

Que las emergencias no te paralicen. Aprende a actuar

23 de mayo

Tu vejez también depende de ti

Sé parte activa de tu salud para disfrutar de un envejecimiento saludable.

26 de mayo

Mesa Redonda: Finanzas Personales para personas mayores longevas: Aspectos fundamentales, nuevas tendencias e instrumentos, oportunidades y riesgos.

