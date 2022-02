La scale-up francesa presenta sus excelentes resultados de rendimiento de sus productos de ciberseguridad para la detección y respuesta de ciberataques TEHTRIS, el líder mundial en neutralización automática de ciberamenazas y creador de la primera plataforma europea XDR (eXtended Detection and Response), ha anunciado hoy que ha recibido las certificaciones Starcheck y el premio SKD Labs Product Excellence Award 2021 para tres de sus productos soberanos. El Endpoint Detection & Response (EDR) de la compañía, que ha estado proporcionando detección automática en tiempo real y reparación de amenazas conocidas y desconocidas desde 2013, ha sido certificado por sexto año consecutivo, mientras que los otros dos productos, TEHTRIS EPP (Endpoint Protection Platform) y TEHTRIS MTD (Mobile Threat Defense), se han sometido a las pruebas de rendimiento por primera vez.

Como parte de su compromiso con la calidad y la transparencia en el rendimiento de su software en un mercado competitivo complejo, TEHTRIS ha presentado tres de sus productos al laboratorio de pruebas independiente SKD Labs para medir su rendimiento. El excelente resultado obtenido es el resultado de varios cientos de pruebas realizadas:

SKD Labs certifica la excelente capacidad de TEHTRIS EDR (Endpoint Detection Response) para detectar malware y proteger los endpoints con una tasa de detección y bloqueo de malware que alcanzó el 100%, combinada con una tasa de detección y bloqueo de ransomware que alcanzó el 100% en las fases de prueba realizadas. El laboratorio acredita la ausencia de falsos positivos en las fases de prueba.

SKD Labs certifica la excelente capacidad de TEHTRIS MTD- la herramienta Mobile Threat Defense conocida por el público por su capacidad para detectar el software espía Pegasus- que detecta malware y protege los dispositivos móviles con un ratio de detección de malware del 99.39%. El laboratorio acredita su excelente monitoring y sus alertas en tiempo real, al mismo tiempo que su habilidad para monitorizar y controlar los permisos de las aplicaciones móviles.

SKD Labs certifica la excelente habilidad de TEHTRIS EPP (Endpoint Protection Platform) - el antivirus NextGen proporcionado por la empresa- para detectar el malware y proteger los endpoints con una tasa de detección de malware del 99,96% y una tasa de detección de ransomware del 100%. Acredita la ausencia de falsos positivos observada en las fases de prueba. Estos productos son módulos claves de la plataforma TEHTRIS XDR, una plataforma de Respuesta de Detección Extendida que automáticamente neutraliza los ciberataques sin acción humana. TEHTRIS es el único proveedor en la Unión Europea reconocido por Gartner® como proveedor XDR representativo en la Market Guide for Extended Detection and Response 2021* y el único proveedor de la Unión Europea reconocido por Gartner® como proveedor representativo de Mobile Threat Defense como parte de una oferta de EPP o UES (Unified Endpoint Security) en la Market Guide for Extended Detection and Response 2021.

La primera solución XDR en Europa y la única en el mundo que está codificada de forma nativa, la plataforma XDR detecta, analiza y neutraliza el ransomware, los ciberataques y los comportamientos extraños o maliciosos de manera anticipada, autónoma e instantáneamente para las amenazas conocidas y desconocidas. Y sí, sin acción humana requerida (no es necesario un clic). Es actualmente la plataforma más abierta para comercializar soluciones a través de sus API.

La plataforma XDR de TEHTRIS es una solución soberana diseñada y alojada en Francia y Europa. Protege los archivos y los datos sin leer su contenido.A través de su colaboración con OVHCloud's Open Trusted Cloud, TEHTRIS ofrece a sus clientes soluciones alojadas en la nube soberana.