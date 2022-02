Suministros Tomás Beltrán: "La pantalla de soldar es uno de los equipos imprescindibles para proteger la salud" Comunicae

lunes, 14 de febrero de 2022, 08:07 h (CET) Hay una gran cantidad de equipos para proteger a los empleados a la hora de realizar diversos trabajos con una peligrosidad o una necesidad de protección determinada. Pero cuando se trata de soldar todo el mundo tiene bien claro lo que se necesita para proteger a la persona que desempeña este puesto: la pantalla para soldar, un objeto que, en muchas ocasiones, es infravalorado En el trabajo de soldador la cara, el cuello y los ojos se exponen peligrosamente sobre todo cuando no se hace un buen uso del equipo de protección. La seguridad laboral es uno de los puntos principales que las empresas deben tener en cuenta y mucho más si se trata de puestos de trabajo relacionados con el trabajo industrial, donde en la labor que se ejecuta se utilizan elementos como el fuego, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos y un largo etcétera. Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el sector de la construcción es el puesto de empleo que más peligros conlleva, mientras que el siguiente es el sector de la industria, seguido del sector agrario y después los servicios.

El trabajo del soldador también es uno en el que los peligros abundan, sobre todo aquellas afecciones que las personas observan a largo plazo. Suministros Tomás Beltrán, una empresa con una larga trayectoria en el suministro de herramientas, consumibles y equipos de protección individual para una gran cantidad de sectores de trabajo, aconseja que los trabajadores hagan uso de una buena pantalla de protección a la hora de efectuar los trabajos de soldadura.

“Una buena pantalla debe ser capaz de tapar y proteger correctamente y por completo las orejas y el cuello. No obstante, no cualquier pantalla vale para trabajar con total seguridad. La pantalla, además de proteger todo el rostro, orejas y cuello, tiene que ser de un tamaño calculado con la finalidad de poder trabajar con total comodidad en sitios pequeños” explica Suministros Tomás Beltrán.

Suministros explica, además, que no vale simplemente con ponerse una pantalla anti proyecciones, sino que, la pantalla debería proteger los ojos del trabajador de las salpicaduras de soldadura y de los rayos ultravioleta que salen cuando se efectúa el trabajo. Para ello, Suministros Tomás Beltrán recomienda el Casco de soldadura automática para ARG, MIG, MAG y TIG. Este casco será perfecto para épocas de verano, cuando el calor puede incomodarnos; en este caso el casco tendrá una perfecta respiración y un ajuste muy cómodo. Pero en caso de que ya se disponga de casco, Suministros Tomás Beltrán recomienda la Máscara de soldar para casco de obra, adaptable a cualquier casco universal. Con esta máscara se podrá trabajar con mucha ligereza y comodidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.