Turismo inteligente gracias a la app Qualo

Actualmente, el turismo puede ser más interactivo e inteligente gracias a Qualo, una aplicación que le ofrece a los viajeros información contextualizada en función del lugar donde se encuentran, por lo que tendrán a mano una guía localizada y específica al alcance de un clic.

La app,desarrollada por la empresa española Vettontech-Mildmac, pone a disposición de los usuarios un sistema de acceso directo y selectivo a contenidos relacionados con el espacio físico en el cual se encuentren, sin tener que realizar búsquedas o navegar por menús y anuncios, ya que en esta plataforma encuentran la información precisa durante su viaje.

Ventajas que ofrece Qualo para los turistas Uno de los principales beneficios de la aplicación es que permite vincular un lugar de interés turístico (Zona Qualo) con la información del mismo que los usuarios necesitan consultar cuando se encuentran allí. Por ejemplo, pueden ver, en tiempo real, mapas, descripciones de un sitio, alojamientos, vídeos, audio guías, información sobre patrimonios culturales e históricos, etc. Para ello, la plataforma cuenta con un administrador de contenidos que permite al gestor de una localización filtrar y poner a disposición del viajero la mejor información que podría ser de su interés cuando se encuentra allí, presentándosela de una manera rápida y sencilla.Además, en el caso de poblaciones o dominios con múltiples zonas Qualo, la app permite añadir un sesgo lúdico al recorrido del visitante mediante el uso de actividades “gamificadas” que generan una implicación emocional del turista en su visita, incentivándolo a visitar más lugares y a regresar en el futuro.

Por otro lado, el usuario también puede encontrar, dentro de la misma app,información de interés general como noticias, información oficial, avisos sanitarios, etc. De esta manera, el turista puede estar al tanto no solo de la propia información turística, sino de lo que ocurre en el ámbito cercano del lugar donde se encuentra.

Otra gran ventaja es que el sistema permite al gestor de las localizaciones crear promociones, concursos y descuentos en alojamientos, restaurantes y actividades de ocio. Esto le permite al visitante cazar las mejores ofertas y sacar el máximo provecho a su viaje.

Todo ello con la app transversal Qualo, que podrá utilizar en múltiples lugares, sin necesidad de descargar una app diferente para cada lugar que visita.

¿Cómo funciona la aplicación Qualo? En la actualidad, las empresas y organismos comparten información muy diversa. Sin embargo, muchas veces esos datos no están asociados a una localización específica o simplemente no son de interés para los usuarios y por eso no funcionan. Qualo llega como una alternativa para que las personas reciban la información que necesitan saber sobre el lugar donde se encuentran, de manera automática y sin tener que escanear códigos QR.

El procedimiento funciona convirtiendo cualquier localización o lugar de interés en una Zona Qualo, mediante el uso de un Qualo Box. Luego, el visitante que se encuentra físicamente en dicha localización, una vez ha descargado la app en su móvil (iOS o Android), la abre y automáticamente esta empieza a mostrarle información relacionada con el lugar, ya sea información comercial (menú, horarios, ofertas…) o, en este caso, información de interés turístico. Toda esta información se recibe de manera gratuita con tan solo acceder al sistema.

En conclusión, la aplicación Qualo acorta las distancias entre el turista y la información, uniéndolos de manera inmediata. Así es como se convierte en una gran opción para las personas que buscan contenidos actualizados y precisos de un lugar en el menor tiempo posible.