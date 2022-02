Nestlé Nescafé implementa EcoStruxure™ Asset Advisor para garantizar la resiliencia y eficiencia operativa Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 13:44 h (CET) EcoStruxure Asset Advisor permite que los sistemas de energía sean visibles y se gestionen de forma remota las 24 horas del día, aportando beneficios de productividad, eficiencia y mantenimiento a la planta de Nestlé. El centro de servicios conectados de Schneider Electric ha permitido a los equipos reaccionar y evitar tres paradas imprevistas que habrían costado a Nestlé hasta 52.000 dólares por hora Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha implementado el galardonado software EcoStruxure™ Asset Advisor en el Complejo Toluca de Nescafé en la Ciudad de México.

Con una producción de aproximadamente un millón de tarros de café al día, la planta de Nestlé Nescafé en Toluca (México) es la mayor instalación de producción de Nescafé y es clave para las operaciones globales de Nestlé. En 2013, la compañía amplió la capacidad de producción de la planta en un 40% mediante una inversión de aproximadamente 125 millones de dólares, convirtiéndola en la mayor instalación de café soluble del mundo. Dado que la planta es responsable de la producción de más de un millón de tarros de café al día, evitar los tiempos de inactividad es fundamental para las operaciones de Nestlé.

Mejora de la fiabilidad del tiempo de funcionamiento, mayor visibilidad y flexibilidad operativa

Antes de Asset Advisor, el mantenimiento era reactivo. Ocho cortes no planificados en un año, incluido un cortocircuito en una sección no supervisada de la subestación principal que provocó una parada de 14 horas, con un coste aproximado de 588.000 dólares para la empresa, hicieron tambalear la producción. Dado que la continuidad del servicio es fundamental para la planta de producción, EcoStruxure permitió a Nestlé pasar al mantenimiento predictivo, permitiendo a los equipos resolver los problemas de forma proactiva para evitar costosas interrupciones que podían costar hasta 52.000 dólares por hora.

La implementación de Asset Advisor ha proporcionado a Nestlé visibilidad en tiempo real de sus equipos eléctricos, permitiendo a los ingenieros supervisar los activos de forma remota. Al basarse en el análisis de datos para dictar los intervalos de servicio, los equipos eléctricos de Nestlé ahora pueden pasar menos tiempo reaccionando a los problemas y el equipo de la planta pasa más tiempo funcionando de manera óptima.

Frédéric Godemel, Vicepresidente Ejecutivo de Sistemas de Energía y Servicios de Schneider Electric, comenta: "Hemos estado viendo un fuerte crecimiento de Servicios en nuestro negocio, y entendemos la importancia de los sistemas de misión crítica y cómo es innegociable para la operación de producción importante como el complejo de Toluca. Con nuestro software EcoStruxture, estamos comprometidos a proporcionar a clientes como Nescafé una mayor visibilidad, mayor resistencia y flexibilidad para mejorar su eficiencia operativa sin los costos adicionales y la tensión en el medio ambiente, y en última instancia, ser visto como el experto en servicios en las industrias críticas."

Luis Gilberto López Páez, especialista en electricidad de Cafés Nestlé Toluca dijo: "Con una planta tan grande como la de Nestlé Nescafé, garantizar la fiabilidad de todos los sistemas eléctricos es una tarea especialmente complicada. En toda nuestra red operativa, hemos estado desplegando soluciones digitales flexibles y escalables para mejorar nuestra capacidad de respuesta, y el paso de asociarnos con Schneider Electric fue natural, ya que habíamos colaborado en nuestras instalaciones de producción en Francia y Suiza. Desde el despliegue, EcoStruxure Asset Advisor nos ha permitido identificar los puntos conflictivos y atacarlos antes de que se conviertan en un problema, lo que nos ha ahorrado costosos tiempos de inactividad, ha mejorado enormemente nuestra capacidad de responder rápidamente a los cambios en la demanda y, en última instancia, ha mejorado el servicio a nuestros clientes y ha reducido nuestra huella de carbono operativa."

