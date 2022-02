TALIO comparte 10 consejos para proteger la información en la nube Comunicae

jueves, 10 de febrero de 2022, 17:59 h (CET) La seguridad en Internet es un desafío que afecta a todos. Talio presenta una serie de consejos para ayudar a protger la información en la nube Este martes 8 de febrero se ha celebrado el día de la Internet Segura y, a lo largo de la semana, se han podido ver diferentes consejos para preservar la seguridad de los niños en Internet.

Entre ellos, la multinacional Google además de crear el juego online “Interland, sé genial en Internet” al que se puede acceder desde la propia página del buscador y que enseña a los niños a navegar seguros por Internet, ha propuesto una serie de consejos basándose en las siguientes premisas, que bien podrían servir tanto para niños como para adultos:

Comunicar y compartir contenido e información de manera responsable. Distinguir lo que es real y lo que es falso o, al menos, cuestionar lo que se ve en Internet. Crear contraseñas seguras e ir alternándolas en las diferentes cuentas variando algún número o letra de la misma. Actuar como se haría cara a cara. Siendo amable, compartiendo experiencias positivas, no difundiendo contenido inapropiado, diciendo “no” cuando se vea algo injusto y respetando las opiniones de los demás. Mantener un diálogo abierto sobre la seguridad en Internet para fomentar que los niños hagan preguntas al respecto. En Talio creen que, hoy en día, la seguridad en Internet es un desafío que afecta a toda la ciudadanía. Desde niños a adultos y hasta los más mayores, desde empresas privadas a entidades públicas, desde pequeñas hasta grandes empresas… y por ello, la ciberseguridad no se debe descuidar.

A nivel empresarial, esta realidad exige tomar medidas confiables y ágiles y, las más adecuadas para ello son las soluciones en la nube.

Se sea autónomo, PYME o una gran empresa, si se va a guardar la información en la nube, desde Talio aconsejan tener en cuenta lo siguiente:

El servicio tiene que tener un cifrado https y debe contar con su certificación de seguridad. Informarse acerca del servicio, las condiciones de uso y la política de privacidad. Debe ser oficial y fiable, de lo contrario buscar otra alternativa. Asegurarse de que los servicios Cloud cumplen con la legislación que es de aplicación. Aprender a utilizar la herramienta de forma correcta para evitar compartir por error archivos y carpetas con quien no se debiese. Elegir contraseñas complejas para acceder a estos servicios. Utilizar la autenticación en dos pasos para mayor seguridad. Mantener actualizadas las aplicaciones ya que las actualizaciones incluyen mejoras que, en muchos casos, son relativas a la seguridad. Utilizar herramientas de cifrado si la información que se tiene que guardar en la nube contiene datos sensibles. La información en la nube también puede perderse o ser inaccesible, asegurarse de tener un plan alternativo. Contar con herramientas de seguridad como un antivirus es fundamental para proteger el sistema y evitar la entrada de un malware. Los productos de Microsoft como Office 365 y las aplicaciones como SharePoint Online permiten compartir la información en la nube y son la mejor forma de tener acceso a los datos en cualquier momento, desde cualquier lugar con conexión a Internet y de forma segura. Microsoft 365 suministra una protección avanzada contra virus y ciberataques, así como formas de recuperar los archivos perdidos en dichos ataques.

En Talio cuentan con una amplia experiencia en soluciones en la nube y disponen de un equipo experto en materia de Ciberseguridad para ayudar a garantizar la seguridad de la información y de todos los sistemas.

Seguid al día de todas sus novedades en LinkedIn y Twitter y contactad con Talio en caso de cualquier duda.

