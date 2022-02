Coreano, el idioma de moda en España Se ha impuesto como tendencia y es el idioma que más interés está despertando en las búsquedas de los usuarios Redacción

jueves, 10 de febrero de 2022, 16:50 h (CET) Hace años que aprender idiomas se ha convertido en un indispensable y, cada vez es más habitual encontrar a personas que hablan varios idiomas. Siendo el inglés el idioma más demandado y el que más hablamos los españoles (después del español), en segunda posición, el coreano se ensalza como uno de los idiomas de moda, y cada vez son más las personas que buscan cursos para aprender coreano.

Y es que, Corea se está imponiendo como una hegemonía cultural en los últimos años, gracias al inmenso auge de las bandas K-pop como BTS o Blackpink, de series como El Juego del Calamar, de películas como Parásitos, de actores como Lee Min Ho o Song Kang, de la cosmética coreana o de la comida tradicional de este país.

Es una cultura que está en auge y que cada vez está llegando a más personas, desde que en 2013 triunfase la canción “Gangnam Style” del artista coreano Psy, que en muy poco tiempo se convirtió en un fenómeno viral en todo el mundo, obteniendo millones de visitas.

Esto ha hecho que aprender coreano se haya impuesto como tendencia y, según Google, el coreano es el idioma que más interés está despertando en las búsquedas de los usuarios, superando a otros que hasta ahora eran los más habituales tras el inglés, como el francés, el alemán o el japonés, cuyo interés está descendiendo considerablemente, especialmente entre el público más joven.

De hecho, en los países de Latinoamérica el coreano es el segundo idioma que más elige la gente para estudiar, incluido Brasil, de un modo similar a lo que ocurría en España hace unos años con el francés. Porque, más allá de saber un nuevo idioma, aprender coreano también puede servir para conocer la cultura y las costumbres de la gente de Corea, así como el aperturismo, la tecnología y la mezcla de diferentes tradiciones orientales que existe en este país.

Así mismo, muchas personas deciden estudiar coreano con el objetivo de conocer un poco más sobre Corea del Norte, el país que se encuentra bajo la dictadura del presidente Kim Jong-un, que sigue impresionando por su hermetismo y reminiscencias de otra época.

Aprende coreano en 5 semanas

Si estás interesado en aprender este idioma, la plataforma Coreano Fácil ha creado un curso de coreano exprés de cinco semanas, con el que puedes aprender coreano de forma sencilla y tener una noción básica del idioma en el menor tiempo posible, independientemente de tu conocimiento, habilidades, edad o dificultades con otros idiomas.

La clave del éxito de este curso está en el método Coreano Fácil del profesor Fred Kang (profesor nativo coreano – español), que permite llevar tu nivel de coreano de 0 a 100 en solo cinco semanas. Se trata de un profesor de origen coreano que está especializado en formar de manera acelerada a personas que hablan español y están interesadas en aprender coreano.

Con una excelente valoración, con este curso aprendes coreano mediante vídeos, pruebes específicas y ejercicios especiales creados por el profesor Fred Kang específicamente para el público hispanohablante, que resultan muy eficaces.

Cuando hayas finalizado el curso, verás que puedes leer, escribir y pronunciar el idioma coreano correctamente, habiendo tenido que invertir tan solo cinco semanas. Tendrás las nociones básicas, conocerás a la perfección el sistema numérico de Corea y podrás interpretar sin problemas el alfabeto hangul, que es el que se utiliza en Corea, el cual resulta mucho más sencillo que la caligrafía china o japonesa. Además, gracias a Fred, también conocerás las costumbres y tradiciones de la cultura coreana.

Aumenta la demanda de clases de coreano en un 65%

Es un fenómeno que parece imparable, y es que, en 2021 incrementó la demanda de clases de coreano en un 65% en España respecto a 2020, y todo hace indicar que en 2022 esta cifra seguirá al alza. Como hemos comentado, a día de hoy, tras el inglés, el coreano es uno de los idiomas más demandados.

Y, la prueba está en que ha aumentado en un 76% los nuevos usuarios que se registran en Duolingo para aprender coreano. Se trata de la aplicación número uno en todo el mundo para el aprendizaje de idiomas, que unos meses después del estreno del “Juego del Calamar”, cuenta con más de 77 millones de usuarios de coreano de todas las partes del mundo, destacando Estados Unidos y Reino Unido por encima del resto.

Siempre ha habido personas en estudiar este idioma, pero, la realidad es que en los últimos años se han multiplicado las personas que quieren aprender coreano, debido a la creciente popularidad mundial de la música, el cine, la televisión, la cosmética y la gastronomía coreana.

