La compra de coches online está de moda Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 10:09 h (CET)

El 45 % de los usuarios de la web apostaría por una compra 100 % online si tuviera la posibilidad, según el último Estudio sobre Intención de Compra de un Vehículo en 2021 llevado a cabo por coches.net, el portal de búsqueda de coches más utilizado en España.

En este sentido, desde el portal coches.net también arrojan datos favorables sobre el incremento de la demanda online de coches de segunda mano, cifra que se ha disparado un 121 % en el último año.

Sin embargo, este crecimiento constante del volumen de compras online no se limita exclusivamente al sector de la automoción, la pandemia provocada por el COVID-19 ha llevado a empresas de todos los ámbitos a apostar por la creación de páginas web como un nuevo canal de ventas que les ayude a continuar con sus negocios y/o amplificarlos.

Los pasos para comprar un vehículo online Cuando se habla de la compra de un coche online se refiere a la adquisición de un vehículo de forma no presencial (a través de portales digitales), dejando todo el proceso de revisión y papeleo al intermediario. En este tipo de compra de vehículos online existen dos modalidades: una en la que el cliente elige un coche que ha visto anunciado en internet y este se encuentra en stock, y otra menos conocida, pero cada vez con más adeptos, que consiste en buscar para cada cliente un coche a la carta desde 0.

M Burgos CARS, empresa española pionera en este tipo de servicios de car divisoring o asesoramiento a medida, explica que el 50 % de sus clientes decide optar por esta opción de compra online cuando el vehículo por el que se interesaron ya no se encuentra disponible. En este tipo de servicios, la empresa intermediaria es quien se encarga de encontrar el vehículo solicitado por su cliente y realizar todos los trámites y revisiones necesarias hasta la entrega.

¿Por qué la compra online de coches está en auge? Los motivos por los que la compra online está siendo cada vez más popular son variados. El principal, según los usuarios de coches.net, es la comodidad seguida de la posibilidad de acceder a una mayor oferta y a un precio más competitivo. Efectivamente, comprar online es posible desde el confort del hogar, pudiendo iniciar la búsqueda a cualquier hora y ahorrando tiempos innecesarios en desplazamientos de concesionario en concesionario hasta encontrar algo similar a la idea del coche ideal. “Si no es necesario que el coche que buscamos esté en stock, esto nos permite ampliar la búsqueda a otros mercados extranjeros, como el alemán, donde el número de vehículo de ocasión es muy superior al nacional”, explican desde M Burgos CARS.

Factores a tener en cuenta antes de comprar un coche online Como en cualquier otro tipo de compra online, comprar un coche sin verlo físicamente antes puede conllevar sorpresas desagradables si no se sabe escoger bien al comprador. Esta empresa debe aportar seguridad y confianza en la gestión de todos los trámites.

Esto es indispensable para quienes deciden apostar por este tipo de compra. Igualmente que poder ver un vídeo con toda la información y especificaciones del vehículo, disponer de un certificado de garantía o tener la opción de probar el vehículo en su lugar de residencia.

En este sentido, es fundamental asegurarse de que se está comprando a través de una empresa que tenga una sólida experiencia en el sector y una extensa y fiable red de proveedores. Para comprobar que esto es así, se podrá revisar antes su web, redes sociales y buscar noticias que avalen una trayectoria de, al menos, varios años en la automoción. También se podrá llegar a hacer una idea sobre su reputación y profesionalidad, leyendo las reseñas y opiniones de otros compradores.

En definitiva, si se investiga un poco sobre la empresa en la que se va a comprar (como con cualquier otro tipo de compra), adquirir un vehículo por internet puede ser una operación sencilla y sin riesgos. Desde M Burgos CARS, apuntan que es precisamente esta buena reputación de la que gozan y “el boca a oreja” que esto les ha supuesto, lo cual les ha hecho crecer en los últimos años, frente a la tendencia inversa del sector.

“Nuestros clientes antes de contactarnos visitan nuestra web, nuestro blog, se asoman a nuestras redes sociales, leen las reseñas de otros clientes, miran nuestros vídeos… y solo después de revisar toda esta información deciden contactarnos. Ellos mismos nos cuentan esto”, explica Moncho Burgos, fundador de esta firma española especializada en la venta de coches online de media y alta gama.

En definitiva, realizar una buena compra ya sea online o presencial es siempre cuestión de confianza. Así que una vez que estén completamente seguros de que están asesorados por las manos adecuadas, podrán aprovecharse de las diferentes ventajas y oportunidades que ofrece la compra online de coches en stock o a la carta.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas BirdCapital, financiación alternativa, capital privado y las empresas Los platos de ducha de resina de Balnearian, durabilidad y estética para modernizar la sala de baño Reducir las infecciones de los niños con quiropráctica es posible La compra de coches online está de moda Los múltiples beneficios de la vitamina D para el cuerpo humano