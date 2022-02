No es país para la electricidad: los productos a gas pueden llegar a ser cinco veces más baratos Los españoles han dicho adiós al enero más caro de la historia con respecto a la luz que alcanzó un precio medio de 201,72 euros/MWh Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 9 de febrero de 2022, 10:30 h (CET) Los españoles cada vez lo tienen más complicado para consumir de forma sostenible. Así lo demuestra el último estudio elaborado por el comparador de precios, idealo.es, que revela que un horno cuya fuente energética sea el gas es cinco veces más barato que uno que tenga una eficiencia energética de categoría A, los más ecofriendly del mercado. Lo mismo ocurre con las cocinas, ya que las más tradicionales llegan a ser 656,56 € más baratas que las más sostenibles. Esto ocurre en un momento en el que los españoles han dicho adiós al enero más caro de la historia con respecto a la luz que alcanzó un precio medio de 201,72 euros/MWh.

En términos generales, el consumo de gas es más barato que la electricidad, aunque su instalación en las casas sea mucho más costosa. De todos modos, al igual que el resto de los combustibles, su precio no ha parado de subir en los últimos meses y, además, ha estado rodeado de múltiples tensiones geopolíticas acentuadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Con todo, hay que recordar que la mitad del gas que llega a España proviene de Argelia (35 %) y de Estados Unidos (21 %) y que no existe una dependencia tan grande de Moscú, como podrían tener otros países europeos.



Asimismo, la brecha que separa el coste de ambos productos cada vez es más amplia. El caso más paradigmático es el de las cocinas con una etiqueta de eficiencia energética A. Su precio ha crecido un 12 % con respecto al año pasado y su coste medio supera los 1.240 €, de acuerdo a los datos recopilados por los expertos de idealo. Esto también ocurre con otros electrodomésticos como las lavadoras que también son hoy un 2 % más caras que hace un año.

Inevitablemente esto afecta a la demanda de dichos electrodomésticos. La búsqueda de lavadoras eficientes ha caído un 23 % en tres meses, la de los hornos con categoría A se ha derrumbado un 46% y la de neveras, otro 16 %, según los datos del comparador de precios. De hecho, al español medio se le hace más cuesta arriba acceder a estos productos, ya que hay que tener en cuenta que el SMI en España ronda los 965 € en 14 pagas y, al mismo tiempo, nuestro país cerró 2021 con una subida del IPC interanual del 6,7 %.



Locos por el gas

La solución que han encontrado los consumidores es apostar por productos cuya fuente de energía sea el gas. Se tratan de bienes mucho más contaminantes, aunque, recientemente, Bruselas está apostando por otorgar a esta energía, así como a la nuclear la etiqueta verde, pero, también, más asequibles. De hecho, desde septiembre de 2021 hasta enero de 2022 la demanda de estufas con bombonas se ha duplicado y se ha convertido en el producto estrella de muchas familias para pasar este invierno. Sin embargo, el verdadero ‘boom’ de los aparatos a gas se vivió el pasado mes de noviembre al calor de los rumores de un apagón a nivel europeo. Hornos y placas de cocina vivieron en un mes un aumento de su demanda nunca antes visto llegando a triplicar y a cuadriplicar el interés de compra de estos productos.

“Los dispositivos a gas son sin duda mucho más baratos que los electrodomésticos con una etiqueta A, pero también son menos eficientes y, por tanto, mucho más contaminantes” afirma Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, y añade que “si queremos cuidar nuestro planeta mejor, sería recomendable apostar por bienes más ecofriendly. Asimismo, a lo largo del año hay diferentes momentos en los que comprar estos productos es más barato. Solo hay que estar atentos y contrastar precios, a través del comparador idealo.es”, sentencia Aganzo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas No es país para la electricidad: los productos a gas pueden llegar a ser cinco veces más baratos Los españoles han dicho adiós al enero más caro de la historia con respecto a la luz que alcanzó un precio medio de 201,72 euros/MWh El Banco de España señala que un hipotético ‘euro digital’ no sustituiría al efectivo, sino que sería complementario El gobernador no ve una fecha en la que podría introducirse una moneda digital en la eurozona ¿Qué es el SEO y para qué sirve? Para las empresas se ha convertido en una herramienta indispensable al aumentar su visibilidad, popularidad y relevancia en Internet Siete características de la hipoteca inversa que los pensionistas deberían conocer antes de su contratación Es una operación que cuenta con una fiscalidad especial: el dinero de la hipoteca inversa no está sujeto a IRPF ​El euríbor de enero subirá y encarecerá ligeramente las hipotecas variables Las cuotas serán más caras para los que tengan revisión