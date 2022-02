El programa intensivo para aprender a dibujar en ocho sesiones de El Taller de la Salamandra Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022

El Taller de La Salamandra ha desarrollado un programa de iniciación al dibujo en pocas sesiones, pensado para aquellos alumnos que quieren dar sus primeros pasos en el dibujo de la forma más efectiva. Aprender a dibujar está al alcance de todos gracias a este programa, dirigido por Alejandro Alcázar de Velasco.

En este contexto, las clases de dibujo que imparten en El Taller de la Salamandra no son convencionales, de modo que sus resultados son totalmente diferentes y avanzados. Este programa se modula en las clases, personalizando los ejercicios para cada alumno, de tal manera que se obtiene el mayor provecho de cada asistente, se favorecen sus puntos fuertes y se mejoran los débiles.

Se puede adquirir la capacidad de dibujo en poco tiempo y sin impedimentos Aprender a dibujar no es algo meramente reservado a artistas con talento innato. Cualquiera que le ponga ganas, empeño y dedicación puede estudiar técnicas de dibujo y lograr convertirse en todo un profesional. El Taller de La Salamandra se apoya en la certeza de que todas las personas tienen capacidad para dibujar, solo hay que aprender los pasos y cambiar la forma de mirar lo que se tiene delante.

“Fundamentalmente tenemos dos tipos de mirada frente a la realidad: una que se ocupa de identificar objetos para ponerles nombre y la otra que se enfrenta a las formas y a cómo incide la luz sobre ellos”, comenta el equipo de profesionales de esta academia. “Una buena parte del éxito en el dibujo consiste en combinar esas miradas y nosotros hemos desarrollado un método efectivo para resolverlo en poco tiempo”, aclaran.

El programa Aprender a dibujar en ocho sesiones de El Taller de la Salamandra consiste en una nueva fórmula más efectiva con un itinerario de ejercicios personalizados que hace posible detallar puntos fuertes y puntos débiles, para poder desarrollar y fortalecer las virtudes de todo estudiante de arte.

Para saber dibujar hay que saber mirar Combinar los dos tipos de miradas hacia la realidad es la clave del método rápido de enseñanza que se aplica en esta escuela con profesores de grado y postgrado en artes plásticas, donde a cada alumno se le traza un procedimiento distinto, según sus facultades, para enriquecer su lenguaje artístico, independientemente del nivel del que parte. Las clases de la academia también están destinadas a estudiantes universitarios de Bellas Artes o licenciados y profesionales que buscan mejorar algunos aspectos específicos, así como autodidactas que quieren ganar tiempo para llegar a un nivel profesional, sin la necesidad de cursar la carrera.

Con sede en Madrid, El Taller de la Salamandra brinda este curso con un precio de 184 €. Este consta de ocho sesiones basadas en distintas técnicas: técnicas secas, aguadas, superposición, degradados, reservas y lavado del color, elaboración de bocetos y técnicas de desarrollo y perfeccionamiento. En la web de la academia se puede encontrar más información sobre los horarios y las modalidades de asistencia.



